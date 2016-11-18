Samuel Eto'o ilk yarıyı kapattı

Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in ilk yarısını kapattı!



Eto'o'nun şiddetli ağrılar sonrası yapılan kontrollerinde şok sakatlık ortaya çıktı. Eto'o'nun her iki bacak üst adalesinde de sıkıntı yaşandığı öğrenildi.

Golcü futbolcunun tedavi amacıyla İngiltere'ye giderken, daha sonra Türkiye'ye döneceği ifade edildi.

4 hafta kadar futboldan uzak kalması beklenen hücum oyuncusunun, tedavi sürecinin ilk yarının sonlarına kadar sürmesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.

Bu şartlarda Samuel Eto'o'nun ilk yarının geri kalan haftalarında forma giymesinin mümkün olmadığı ifade ediliyor.