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Spor

"Eto'o'nun durumu iç açıcı değil"

Rıza Çalımbay, Emre Günal ve Samuel Eto'o'nun Trabzonspor maçında forma giyemeyeceğini söyledi

17 Kasım 2016 15:47

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o'nun çekilen MR ve sağlık raporlarında durumunun iç açıcı olmadığını söyledi.

Çalımbay, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve yurt dışında tedavisi devam eden Eto'o'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kamerunlu yıldızın 12. haftadaki Adanaspor maçında bile forma giyemeyebileceğini anlatan Çalımbay, "İnşallah yetişir. Bu bizim için bir kayıp. Mükemmel bir hava yakalamıştık. Aynı şekilde devam etmek istiyorduk. Zaman zaman böyle şeyler oluyor. Onun yerine forma giyecek arkadaşımızın da çok iyi oynaması gerekiyor." diye konuştu.

Uzun süren sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Emre Güral'ın da oynayacağına kanaat getirmediğini açıklayan Çalımbay, "Emre Güral'ın Trabzonspor maçına yetişeceğini zannetmiyorum. Zaten yetişse de oynatamam.

Geldiğimden beri bizimle neredeyse hiç çalışmadı. Benim aç adama ihtiyacım var. Her şeyini ortaya koyacak adama ihtiyacım var. Takımla tam çalışmamış, iki günlük çalışmayla oynatma şansım yok." ifadelerini kullandı.

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