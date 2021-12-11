Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına seçildi

Eski yıldız futbolcu Samuel Eto'o Kamerun Futbol Federasyonu başkanı seçildi.

Dört defa Afrika'da yılın futbolcusu seçilen Eto'o, rakibi Afrika Futbol Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Seidou Mbombo Njoya'yı geride bıraktı.

Başkanlığa 7 kişi adaylığını koymuş fakat seçim sabahı 5 isim yarıştan çekildi.

Eto'o reform sözü vererek politikalarının merkezine futbolcuları alacağını söyledi. Eto'o dört yıllık görevi süresince en az 10 yeni stadyum inşa etmeyi vaat etti.

Son yıllarda Afrika'dan çıkan en başarılı futbolculardan biri olarak gösterilen Eto'o 16 yaşındayken Real Madrid'e transfer oldu. Sonrasında Leganes, Espanyol ve Mallorca'da kiralık olarak oynadı.

2000 yılında Mallorca ile kontrat imzaladı ve 133 maçta 54 gol atarak takım tarihindeki en golcü futbolcu oldu.

2004 yılında Barcelona'ya transfer olan başarılı futbolcu burada üç defa lig şampiyonluğu yaşadı ve iki defa Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

2009 yılında Inter'e imza atan Eto'o İtalyan takımla da Şampiyonlar Ligi kupasını üçüncü defa kazandı. Bunun yanı sıra Seri A şampiyonluğu ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazandı.

Milli Takım formasıyla da Eto'o Kamerun'un 2000 ve 2002 yıllarında Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasına katkıda bulundu. 2000 yılında da final maçında attığı golle Kamerun'un olimpiyat şampiyonu olmasını sağladı.

Kariyerinin son yıllarını Antalyaspor, Konyaspor ve Katar SC'de geçiren Eto'o 2019 yılında jübilesini yaptı