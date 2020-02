Samudio: "Hak ettiğimiz yerde değiliz"

Aytekin KALENDER / RİZE (DHA) - Çaykur Rizesporlu Braian Samudio, takım olarak hak ettikleri yerde olmadıklarını belirterek, \"Bu durumdan çıkmamız için çok çalışmamız gerekiyor\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Medipol Başakşehir ile kendi evinde karşılaşacak olan Çaykur Rizespor\'da bu maçın hazırlıkları başladı.

Antreman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeşil mavililerin Paraguaylı futbolcusu Braian Samudio, takım olarak istedikleri noktada olmadıklarını söyledi. Samudio, \"Şu an hak ettiğimiz yerde değiliz. Bu durumdan çıkmamız için çok çalışmamız gerekiyor. Takım olarak bunun bilincindeyiz. Başakşehir karşısında bizi zor bir maç bekliyor. Rakibimiz şu an Süper Lig\'de lider ve bizim de onlara karşı koyabilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor. Başakşehir maçı zor olabilir ama bu ligde her maç zor geçiyor. Takım halinde iyi konsantre olursak, bu maçtan 3 puan çıkarabileceğimizi düşünüyorum\" diye konuştu.

\"SÜPER LİG HERKES İÇİN ZOR BİR LİG\"

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1\'inci Lig\'de attığı 18 golle gol kralı olan ve takımın yeniden Süper Lig\'e yükselmesinde önemli pay sahiplerinden birisi olan Samudio, ligde geçirdiği ilk sezon hakkında da şu değerlendirmelerde bulundu: \"Süper Lig herkes için zor bir lig. Benim de zaman zaman zorlandığım anlar oluyor ancak önemli olan benim gol atabilmem değil takımın başarılı olmasıdır. Gol kralı olmak gibi bir hedefim yok. Ben gol atmışım, Vedat gol atmış ya da Alexandr gol atmış, bunlar önemli değil. Takımın 3 puan kazanması önemlidir.\"

