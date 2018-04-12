Samudio: "Bu kadar gol atacağımı düşünmemiştim"

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor\'un attığı 18 gol ile ligde gol krallığı sıralamasında zirvede yer alan Paraguaylı forvet Braian Samudio, \"Bu kadar fazla gol atacağımı bende düşünmemiştim\" dedi.

Samudio, bu sezon genelindeki performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İyi bir sezon geçirdiğini ifade eden Samudio, \"Açıkça söylemek gerekirse bu kadar iyi bir performans gösterip 18 gol atmayı beklemiyordum. Ama ben bu başarıyı çok çalışmaya bağlıyorum. Antrenmanlarda iyi çalışıyorum ve hocamızda bana kendimi geliştirebilmek için çok yardımcı oluyor. Gol atıp atmamaktan daha önemli olan şey takıma fayda sağlamaktır. Benim önceliğim her zaman Çaykur Rizespor\'un başarısıdır. Takımım için elimden geleni yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim\" dedi.

\"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM\"

Çaykur Rizespor\'da bu sezon kiralık olarak forma giyen golcü oyuncu Samudio, takımda kalıp kalmayacağına ilişkin \"Bu durumun birkaç hafta içinde çözüme kavuşacağını düşünüyorum. Şu an için takım halinde odaklandığımız tek şey tekrar Süper Lig\'e yükselmek. Burada olmaktan ve takımıma katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyum\" diye konuştu.

\"DENİZLİSPOR MAÇI FİNAL NİTELİĞİNDE\"

Samudio, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Denizlispor maçının kendileri için final niteliğinde olduğunu belirterek \"Bu hafta rakiplerimiz, Ümraniyespor ve Ankaragücü birbirleri ile oynayacaklar. Bu haftayı kazançlı bir şekilde geçersek Akın Çorap Giresunspor maçında şampiyonluğu kutlayabiliriz\" dedi.

Samudio, bu sezon attığı gollerden kendisi için en değerli olan golün, Ankaragücü deplasmanında attığı 2\'inci gol olduğunu söyledi.

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