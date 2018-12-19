Samsun'un tek motosikletli kadın polisi göreve başladı 

Tayfur KARA- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un tek kadın Yunus polisi Ayşenur Günay, asayiş ve güvenlik için devriye görevine başladı. Yunus polisi olmanın özel bir duygu olduğunu ifade eden Günay, \"Kaskımı çıkardığımda beni görenler şaşırıyor. Teyzeler de genelde \'çok güzelsin\' deyip oğluna istiyor\" dedi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 1.5 yıllık polis memuru Ayşenur Günay (21), Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Polis ekibine katıldı. Motosiklet özellikleri ve parçaları hakkında çeşitli sunumlarla teorik eğitimlerin yanısıra engelden kaçma, dubalar arası geçme, düşük hızda kullanma ile çeşitli istasyonlarda uygulamalı eğitim alan Günay, kentin tek kadın Yunus polisi oldu. Özel imal edilmiş kıyafet, yüksek konfor ve güven sağlayan motosiklet ve kask ile diğer teçhizatlarını kuşanan Günay, asayiş ve güvenlik için devriyeye başladı. Günay, ekip arkadaşlarıyla birlikte suç işleme oranlarının düşürülmesi, işlenen suçların faillerinin süratle yakalanabilmesi amacıyla şehrin yoğun trafiğinde hızlı hareket edebilme kabiliyetine sahip motosikletiyle cadde ve sokaklarda görev yapıyor.

\'ÇOCUKLUK HAYALİMDİ\'

Mesleğini çok sevdiğini belirten Ayşenur Günay, \"Çocukluk hayalim olan polislik mesleğini başarılı ve ülkemize en faydalı şekilde devam ettirmek istiyorum. Özellikle uyuşturucu satan şüphelileri yakaladığında ayrı bir gurur yaşıyorum. Bu gibi durumlar olduğunda erkek kardeşim aklıma geliyor. Gençliğimizi zehirlemek isteyenlere mani olmak, kötü insanlara karşı koymak benim karakterimde var. Ekip arkadaşlarımın da yardımıyla artık tuttuğumu koparıyorum\" dedi.

\'BENİ GÖREN ŞAŞIRIYOR\'

Yunus polisliğindeki yaşadığı anısını anlatan Günay, \"İlk görevimde döner bıçaklı bir kavganın yapıldığı yere gittim. Olay yerine geldiğimde kaskı kafamdan çıkarmamla beraber herkes şaşıp kaldı. Onlar öyle kalınca da olaya müdahale ederek herhangi bir yaralanma olmadan durdurmayı başardık. Beni görenler şaşırıyor\" diye konuştu.

\'SENİ OĞLUMA ALAYIM\' DİYORLAR

Yunus polisi olmanın özel bir duygu olduğunu ifade eden Günay, \"İnsanlar beni görünce şaşırıyorlar, iyi dileklerde bulunuyorlar. Özellikle teyzeler \'çok güzelsin\' diyerek \'seni oğluma alayım\' diyorlar. Ama ben yalnızca görevimi en iyi şekilde yerine getirmeyi hedefliyorum. Sağolsunlar bana karşı hep nazik ve iyi niyetliler. Kaba kuvvet gerektiren şüpheliler, bana gelince daha nazik davranıyorlar. Ses yükselten olursa da elbette haddini bildiriyorum. Aslında nabza göre şerbet veriyoruz diyebilirim. Ortam gerginse ben de geriliyorum\" ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLI