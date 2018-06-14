Samsun'un kadın dondurma ustaları

Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde 2 yıl önce açılan meslek edindirme kursuna katılan 50 kadın, el yapımı dondurma üretmeyi öğrendi. İş kurmak için devletten yardım isteyen kursiyerlerden Nida Uğurlu (48), \"Ben de çalışmak, üretmek istiyorum. Devletimizden bu konuda bize destek olmasını istiyoruz. Biz dondurma yapmayı öğrendik ancak bir iş kurmak için yeterli paramız yok\" dedi.

Bafra\'da, İŞKUR ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan dondurma yapım kursuna iki yılda 50 kadın katıldı. Çoğu ev kadını kursiyerler, 6 aylık eğitim süresince doğal el yapımı dondurma üretmeyi öğrendi. Bu yılki kurs ise geçen Nisan ayında tamamlandı. 6 aylık kursu tamamlayan kursiyerler katılım belgelerini usta öğretici Naile Gürsu\'nun elinden aldı. Kursu tamamlayan kadın dondurma ustaları, üretim yapılan bazı imalathanelerde çalışmaya başladı. Ancak kadın dondurma ustaları bir kooperatif bünyesinde dondurma üretimi yapmak istediklerini, bunun için destek istediklerini söyledi.

\'İŞ KURMAK İSTİYORUZ\'

1 çocuk annesi, ev kadını Nida Uğurlu, dondurma üretip satmak istediğini belirterek, \"Ben de çalışmak, üretmek istiyorum. Devletimizden bu konuda bize destek olmasını istiyoruz. Biz dondurma yapmayı öğrendik ancak bir iş kurmak için yeterli paramız yok. Bize imkan sağlanırsa birlikte çalışmak istiyoruz. Kadınlar olarak dondurma yapımına biz de el attık. Hayalim, dondurma üretip satacağım bir dükkan açabilmek\" diye konuştu.

\'HAYATIMDA İLK DEFA ÜRETİP PARA KAZANDIM\'

3 çocuk annesi, ev kadını Fatma Uğurlu (47) ise çocuklarını büyütmek için bu zamana kadar çalışmadığını belirterek, \"Evlatlarımın bana ihtiyacı kalmayınca kendim için bir şey yapmak istedim. Meslek edinmek için kursa katıldım. Dondurma yapmayı öğrendim. Hayatımda ilk defa emek verip, üretip, para kazandım. İlk defa kendim için bir şey yaptım. Biz kursiyerler olarak bir kooperatif kurup, hep birlikte dondurma üretip, satmak istiyoruz. Bu konuda devletimizden bize destek bekliyoruz. Bize destek olup imkan sağlansa, hepimiz çalışmak, üreten kadınlar olmak istiyoruz\" dedi.

\'12 SAAT BAKIR KAZANDA PİŞİRİLİYOR\'

El yapımı dondurma üretiminin oldukça zahmetli ve zor bir iş olduğunu belirten usta öğretici Naile Gürsu (60) ise şunları söyledi:

\"İki kursa toplam 50 kadın katıldı. Son kursiyerlerimiz kursu Nisan ayı sonunda tamamladı. Hem pratik hem uygulamalı eğitim alıp dondurma yapmayı öğrendiler. Şunu gördük ki kadınlar bu işi daha titiz, daha temiz ve sağlıklı yapıyorlar. Çoğu ev hanımı olan kursiyerler çalışıp iş sahibi olmak istiyorlar. Bafra dondurması ise bölgemizde çok meşhur bir dondurma. Tamamen el yapımı ve katkısız bir ürün. Fabrikasyon kesinlikle değil. Yaklaşık 12 saat bir bakır kazanda sürekli karıştırılarak süt kaynatılıyor. Şeker ekleniyor, salep ekleniyor. Ardından dondurma işlemi yapılıyor. Meyveli yapılacaksa meyvenin kendisi katılıyor. Hiçbir doğal olmayan malzeme yok. Bu nedenle ürettiğimiz bu dondurma çok kıymetli.\"



FOTOĞRAFLI