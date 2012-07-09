Samsun'u bir kez daha sel vurdu: 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da geçen Çarşamba günü meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği sel bu kezde Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerini vurdu.

Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın neden olduğu heyelanda 1 kişi öldü.

Ayvacık'ın Çamalan köyünde evi toprak altında kalan 65 yaşlarındaki Mesut Zengin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, aynı evde bulunan Ramazan Zengin ile Mahire Zengin'in hastanedeki tedavileri sürüyor.

Salıpazarı ilçesinde bazı köylerle şehir merkezinin karayolu irtibatını sağlayan Kaya köprüsü yıkıldı. Ayrıca Karayonca köyünde aşırı yağışın heyelana neden olmasıyla ahşap bir ev yıkıldı.

Ayvacık Kaymakamı Ufuk Akıl, ilçelerde yoğun yağış olduğunu belirterek, "Ben Salıpazarı ilçesine de vekalet ediyorum. Özellikle Salıpazarı ilçesinde yağmur daha etkili oldu ve buradaki iki köprü yıkıldı" dedi.

Terme Çayı taştı

Salıpazarı Belediye Başkanı Ak Partili Halil Akgül ise, ilçenin içinde akan Terme Çayı'nın taştığını ve ilçenin sular altında kaldığını belirtti.

Karayonca köyü muhtarı Hüsamettin Ceniklioğlu, yaptığı açıklamada, köyde gün boyu etkisini sürdüren yağışların sürdüğünü belirtti.

Yağış sonucu oluşan heyelanda Yılmaz Memiş'e ait ahşap evin yıkıldığını anlatan Ceniklioğlu, ''O anda evde kimsenin bulunmaması can kaybını engelledi ancak evin ahırındaki 2 inek ile 1 at toprak altında kalarak telef oldu'' dedi.

Ayrıca Salıpazarı ilçe merkezinde birçok ev ve iş yerini su bastı, tarım arazileri su altında kaldı.

Etkili yağışın, Terme ilçesinin köylerinde de hayatı olumsuz etkilediği ve tarım arazilerine zarar verdiği öğrenildi.

'Giresun yerinden oynayabilridi'

Bu arada Giresun'da akşam saatlerinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağış, kent merkezinde su baskınına neden oldu.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerini temizlerken, Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri de bazı binaların alt katlarında su tahliyesi yaptı. Caddelerde kaldırım taşlarının söküldüğü ve yollarda bazı çukurlukların oluştuğu gözlendi.

Şiddetli yağışla ilgili açıklama yapan Vali Dursun Ali Şahin, kendisinin de yağmura yakalandığını belirterek, ''Biraz önce Meteoroloji yetkililerinden aldığım bilgiye göre kentte 15 dakikada metrekareye 26,7 kilogram yağış düştü. Bu rakam bir saate tekabül ettiğinde Giresun'u yerinden oynatacak nitelikte bir yağmur olacaktı. Allah'a şükürler olsun şu anda durum iyi. Ama önümüzdeki 3 saat biraz tehlikeli'' dedi.