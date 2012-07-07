Samsun'daki sel felaketinde ölü sayısı 12'ye yükseldi

Samsun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Temizlik işçileri belediyenin eski çöp depolama alanında 40 yaşlarında bir kadının cesedini buldu.



Samsun'un Canikli ilçesinde Yılanlıdere kenarında bulunan cesetin kimlik tespit çalışması sürüyor. Kentte hasar tespit çalışmaları da 15 kişilik ekiple yürütülüyor.

Samsun Valiliği, şu ana kadar bin 940 yapının hasar gördüğünü açıkladı. Hasar gören yapılardan 451'nin konut, bin 326'sının ise, işyeri olduğu belirtildi.

Samsun'da sel felaketi sonraso yürütülen çalışmaların yarın bitirilmesi planlanıyor. Temizlik çalışmaları da devam ediyor. Su dolan binalar deşarj edilirken, dere yatakları temizleniyor.



Biner lira dağıtılacak



Samsun Valiliği, konutları zarar gören ailelere ilk aşamada biner lira olmak üzere 451 bin lira dağıtılacağını açıkladı. Sel mağdurlarından iki ay boyunca elektrik faturası da alınmayacak.