Samsunspor'un Genel Menajeri Ali Reşat Çağan oldu

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) - BU sezon Spor Toto 2’nci Lig\'de mücadele edecek olan Samsunspor, Genel Menajer olarak Ali Reşat Çağan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Nuri Asan Tesisleri\'nde düzenlenen imza törenine Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık’da katıldı. İmza töreni öncesi konuşan Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, \"Önümüzdeki 2 sezon için Genel Menajer olarak Reşat Çağan hoca ile birlikte yola yürüme kararı aldık. Kendisi de bizlerle bu proje içerisinde olmayı kabul etti. Bu sezon ve diğer sezon hocamızın futbol bilgilerini bizimle paylaşması Samsunspor’un bu diriliş döneminde önemli bir şans olarak görüyorum” dedi.

Şirketleşme sürecinin kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Uyanık, “Bu süreçte oyuncu, hoca transferi gibi geciktirdiğimiz hiçbir şey yok. Borçlarımızı ödüyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Şirketleşmenin 3 veya 5 gün geç olması bizim maliyetlerimize olumsuz yansıması olmadığı için faaliyetlerimize şirketmiş gibi devam ediyorum. Tahminen 15 gün içerisinde şirketleşme çalışmalarını bitiririz. Bu hafta şirketleşme komisyonu ile bir toplantımız olacak. Biz kendimize özgü bir şirketleşme yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

Transfer konusunda da değinen Başkan Uyanık, “Transferde kamuoyunun bizden beklentilerini biliyoruz ama bizim öncelikli kendi beklentilerimiz daha mühim. Biz bu işte başarılı olmak mecburiyetindeyiz. En ufak bir hataya tahammülümüz yok. Bir tarafta Samsunspor’un acil ödenmesi gereken bir finansman tablo var. Bir taraftan da hatasız bir kadro kurmak mecburiyetindeyiz. Boşa atacak bir kuruşumuz bile yok. Dolayısıyla kendi içimizde bir programız var ve bu program aksamadan yürüyor\" şeklinde konuştu.

Samsunspor’u Kurtuluş Savaşının 100’üncü yılında Spor Toto 1’inci Lig\'de şampiyon yapmak istediklerini ifade eden Samsunspor Genel Menajeri Ali Reşat Çağan, “Çok hedefleri olan tarihte de bir başkan ve yönetim kurulu ile çalışmak benim için bir şereftir. Tüm bilgilerimizi aktaracağız. Buraya çalışmaya geldik. Zannediyorum çok başarılı olacağız. Hele hele Samsun’un yüzüncü yılında 1’inci Lig\'de şampiyon olursak önümüzdeki hedefler çok daha büyücek. Şimdi çalışma zamanı. Teknik direktör konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 1 hafta içerisine bitirmeyi hedefliyoruz. Ben gelmeden çok iyi bir scout ekibi kurulmuş. O arkadaşlarla çalışmalarımız devam ediyor. Olmazsa olmaz oyuncularımız var. Bu ligi bilen oyunculara da ihtiyacımız olacak ama ben geldiğimde çoğunu bitirmişler\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ali Reşat Çağan, kendisini Samsunsporlu yapan iki yıllık sözleşmeyi imzaladı.

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