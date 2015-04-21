Samsunspor'un 3 puanı silinecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Beykoz Riva’da bir toplantı gerçekleştirdi. Üç farklı başlığın görüşüldüğü toplantıda, öncelikli olarak FIFA Disiplin Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, Samsunspor Kulübü'ne verilen 3 puan silme cezasının uygulanması kararı alındı. Futbolcu alacak ihtilafı nedeniyle verilen 3 puan silme cezası, Samsunspor'un sezon sonunda aldığı puanların toplamından düşülecek.

Toplantıda ayrıca, Spor Toto Halide Edip Adıvarspor kulübünün başvurusu da değerlendirildi. Halide Edip Adıvarspor, 12 Nisan 2015 tarihinde Çine Madranspor'la oynanan oynanan 3. Lig müsabakası öncesinde bir futbolcusunun arandığını ve müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunulduğunu iddia ediyordu. Yönetim kurulu, dosyayı incelemesi için dosyayı Etik Kurulu’na sevk ederken, şikayetin 6222 Sayılı Kanun çerçevesinde soruşturulması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulmasını kararlaştırdı.

TFF Yönetim Kurulu toplantıda ayrıca Beşiktaş A.Ş.’nin 22 Mart 2015 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. müsabakasında kural hatası yapıldığı yönündeki başvurusunu reddetti.