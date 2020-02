Samsunsporlu Savaş Yılmaz: "Sancaktepe maçını en iyi şekilde geçeceğiz"

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)-

TFF 2\'nci Lig\'de mücadele eden Samsunspor\'un orta saha oyuncusu Savaş Yılmaz, pazar günü kendi evlerinde karşılaşacakları Sancaktepe Belediyespor maçını en iyi şekilde geçeceklerine inandıklarını söyledi.

Ligde oynadıkları son 2 haftayı değerlendiren Samsunsporlu oyuncu Savaş Yılmaz, \"2\'nci Lig çok zor. Önemli olan maçları kazanmak. Biz her maçı kazanmak için çıkıyor. İlk Amed Sportif Faaliyetler maçını kazandık ama yine de zorlandık. Çünkü her maçımız zor olacak. Ardından Gümüşhanespor deplasmanına gittik. 87\'nci dakikada kadar 1-0 öndeyken talihsiz bir gol yedik. Bizim için kötü oldu, maç berabere bitti ama kaybedilmiş bir şey yok. Önümüzde Sancaktepe Belediyespor maçı var. Bu maçı da en iyi şekilde değerlendirip, önümüzdeki maçlarda ligi kopartmak istiyoruz\" açıklamasını yaptı.

Pazar günü oynayacakları Sancaktepe Belediyespor maçını da değerlendiren Yılmaz, \"Sancaktepe Belediyespor\'un 6 puanla gelmesi bizi ilgilendirmiyor. Buraya kim lider olarak gelse bizim için fark etmez. Çünkü biz her maçı kazanmak için çıkacağız. Sancaktepe Belediyespor\'un 6 puanla buraya gelmesi bizi etkilemez. Taraftarımız layıkıyla sahada her şeyi yaptıklarını düşünüyorum. Artık her şey bize kalıyor. Sancaktepe Belediyespor maçında çıkıp en iyi şekilde geçeceğimize inanıyorum\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI