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Spor

Samsunsporlu Samaras'tan büyük fedakârlık

Kulübünü bir tek o şikayet etmedi

13 Nisan 2018 16:42

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da birçok futbolcu alacaklarının ödenmemesi nedeniyle serbest kalmak için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) müracaat ederken, Yunan oyuncu Georgios Samaras’ın 8 aydır para alamamasına rağmen şikayette bulunmadığı bildirildi.

Ligde kalmak için mücadele eden kırmızı-beyazlılar, bir taraftan da ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor.

Yaklaşık 15 milyon lirası eski futbolcularına olmak üzere 55 milyon lira civarında borcu bulunan Karadeniz ekibinde, mevcut oyuncuların da 6 milyon lira alacağı var.

Sıkıntılı günler geçiren Samsunspor’da futbolcuların çoğunluğu alacaklarının ödenmemesi nedeniyle serbest kalmak için TFF’ye şikayette bulundu.

Sezon başında Samsunspor’a gelen Samaras’ın ise 8 aydır hiç para alamamasına rağmen şikayette bulunmaması, yönetim tarafından övgüyle karşılandı.

Samsunspor Kayyum Heyeti Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, gazetecilere, futbolcuların alacakları konusunda TFF’ye müracaat etmesinin normal olduğunu söyledi.

Futbolcuların istemeleri halinde valizlerini toplayıp Samsun’u terk etmeye hak kazandığına dikkati çeken Karayılmaz, şunları kaydetti:

"Bu oyuncuların hepsi kalkıp gitse kimse bir şey diyemez. Çünkü alacakları ödenmemiş. Böyle bir ortam varken Samsunspor’da ben tüm oyuncularımıza saygı duyuyorum. Özellikle de Samaras’a çok saygı duyuyorum. Çünkü neredeyse hiç para almamış ama sahaya çıkıp profesyonelce oynuyor. Hiçbir zaman parayı gündem maddesi haline getirmedi. Onun bu fedakarlığı bizleri onurlandırıyor."

Karayılmaz, ligin ikinci yarısında 8 futbolcunun serbest kalma hakkı kazandığını ama hiçbirisinin Samsun’dan ayrılmadığını sözlerine ekledi.

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