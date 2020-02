Samsunsporlu Şafak: "Her anlamda çok güçlüyüz"

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)

Samsunspor’a Keçiörengücü’nden transfer edilen Şafak Şahinoğlu, iyi bir takım olduklarını ve takım olgusunu hayata geçirerek mutlu sona ulaşacaklarını belirtti. Takımlarının başarı için kenetlendiğini vurgulayan Şahinoğlu, \"Her anlamda çok güçlüyüz\" mesajı verdi.

TFF 2’nci Lig ekiplerinden Samsunspor’un yeni transferi Şahin Şafakoğlu, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Samsunspor’un ne kadar büyük bir camia olduğunu transfer olduktan sonra daha net gördüğünü söyleyen Şafakoğlu, “Geçen sürede burada her şeyin çok güzel olduğunu, futbolcu için Samsunspor’un ideal bir kulüp olduğunu gördüm. Onun için burada olmaktan mutluyum. Samsunspor hedefleri olan bir takım. Ben de hedefleri olan bir futbolcuyum. Bu manada birbirimizle örtüşüyoruz” diye konuştu.

\"GÜÇLÜ CAMİA VE TARAFTARIMIZ VAR\"

Ligin üzerinde bir takım olduklarına işaret eden Şafakoğlu, “Şunu göz ardı etmemek lazım. Geçmişte de çok örnekleri var. Birçok yıldız oyuncuyu bir araya getirmek şampiyonluğun garantisi değil. Önemli olan takım olgusunu hayata geçirebilmek. Burada takım olma becerisinde çok güzel bir ortam var. O nedenle önümüzün açık olduğunu söyleyebilirim. Samsunspor çok büyük bir camia. Bunu gördük. Her anlamda çok güçlü. Güçlü bir başkanımız ve taraftarımız var. Buradan çıkacak sonucun da şampiyonluktan başka bir şey olmaması gerekli” ifadesinde bulundu.

FOTOĞRAFLI