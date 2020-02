Samsunsporlu Okan Dernek hayalini yaşıyor

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) - TFF 2’nci Lig ekiplerinden Samsunspor\'un orta saha oyuncusu Okan Dernek, her futbolcunun hayalinin Samsunspor’da top oynamak olduğunu söyledi.

TFF 2’nci Lig ekiplerinden Samsunspor\'un orta saha oyuncusu Okan Dernek, açıklamalarda bulundu. Kendi performansının gün geçtikçe arttığını belirten Dernek, \"Önümüzdeki 2 maçı da kazandık. Sancaktepe Belediyespor mağlubiyetinden sonra aldığımız 2 galibiyet bizi çok motive etti. İnşallah bunu aynı şekilde devam ettirmeye çalışacağız. Önümüzde güzel bir süreç var. Fikstür olarak da avantajlıyız. Önümüzdeki maçlara daha iyi bir şekilde çıkacağız. Takım yavaş yavaş oturdu ve daha iyi işler başaracağımıza inanıyorum\" dedi.

TFF 2’nci Lig\'de deplasmanların zor olduğunu ifade eden Dernek, \"Deplasmanlar ikinci ligde zor oluyor. Takımlar Samsunspor’a karşı kapalı oynuyor. Biz daha çok baskılı oynadığımız için rakipler bize karşı kapanmaya çalışıyorlar yani birinci ve ikinci bölgede oynuyorlar. Onun için bu ligde her deplasman zor. Deplasmanlardan puan veya puanlar çıkarmak istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız\" diye konuştu.

Her futbolcunun hayalinin Samsunspor’da top oynamak olduğunu belirten Dernek, \"Herkes bu takımda oynamak ister. Bizde bu takımın bir parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz. Burası çok büyük ve farklı bir camia. Ayrıca muhteşem bir taraftarımız var. Bizi desteklemeye devam etsinler. Bizde Allah’ın izni ile bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz. Onları üzmek istemiyoruz. Bizde başarılı olmak istiyoruz. Allah’ın izni ile bu başarı gelecek\" şeklinde konuştu.

