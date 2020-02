Samsunsporlu İrfan Başaran: "Gümüşhane'den güzel sonuçla döneceğiz"

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) - SAMSUNSPOR\'un orta saha oyuncusu İrfan Başaran, cumartesi günü deplasmanda Gümüşhanespor ile oynayacakları maçı değerlendirdi. Gümüşhane’den güzel bir sonuçla döneceklerine inandığını belirten Başaran, taraftarların da kendilerini 90 dakika boyunca desteklemelerini istedi.

Kendi sahalarında oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçını değerlendiren Samsunspor\'un orta saha oyuncu İrfan Başaran, “Maçı çok istedik. Takım halinde buna inandık. Bizim amacımız maçı kazanmaktı. Samsunspor her maçı kazanmak için çıkıyor. Bu hedef doğrultusunda da bulunduğumuz kulübün ve imkanların farkındayız. Takımda iyi bir birlik ve beraberlik de var. Bu da Amed Sportif Faaliyetler maçına yansıdı. Ben ilk yarı çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum ama ikinci yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum. Genel anlamında iyi bir maç oldu. Herkes istedi ve coşkulu bir maç oldu. Seyircimizin önünde galip geldik. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Çok iyi bir atmosfer vardı. Bizi çok heyecanlandırdılar. Maç içerisinde bize çok iyi itici güç oldular. Galibiyette taraftarımızın payı çok yüksektir” dedi.

Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Gümüşhanespor maçını hakkında da konuşan Başaran, “Gümüşhanespor maçı zor bir maç olacak. Onlar yaklaşık 3-5 senedir yukarılara oynuyorlar. İyi bir kadroları ve tanıdığımız oyuncular da var. Biz her maça Samsunspor olarak kazanmaya gidiyoruz. Amacımız bu. O yüzden her rakibe saygı duyuyoruz. Gümüşhanespor da saygıyı hak eden bir kulüp. Play-Off oynadı. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Biz iyi mücadele ettiğimiz sürece her takımı yenebilecek güçteyiz. Ama ayaklarımızı daha sağlam basmalı ve Amed Sportif Faaliyetler maçını bir kenara bırakmak zorundayız. Gümüşhanespor maçında da inşallah güzel bir sonuçla döneceğimize inanıyorum. Hedefimizi büyüklerimiz daha iyi koyar. Biz onların söylediklerini yerine getirmeye çalışıyoruz ama sezon başı şampiyonluk parolasıyla çıktık. Biz Gümüşhane’ye gideceğiz ve tüm mücadelemizi göstereceğiz” diye konuştu.

Kırmızı-Beyazlılara yapılan yeni transferler ile takım olma yolunda büyük aşamalar kaydedildiğini belirten Başaran, “17 tane yeni oyuncu kolay bir şey değil. Herkesin farklı bir karakteri ve oyun bilgisi var. Bu bir süreç, bizde bu süreci yaklaşık 2 aya yakın atlatmaya çalışıyoruz. Takım olma yolunda çok büyük aşamalar kaydettik. Geçen seneden kalan arkadaşlarımız azınlıktalar. Bizleri çok iyi karşıladılar. O anlamda çok fazla sıkıntı yaşamadık. Onlar bizi buradaki güzellikleri ve zorlukları anlattılar. O yüzden şuanda iyi yolda gidiyoruz. Tabii şuanda yeni takım olmanın zorlukları var. Bizde ilk maçı galip gelerek bir nebze olsun bunu daha da kolaylaştırdığımızı düşünüyorum. Şimdilik her şey güzel. Gümüşhanespor maçına tamamen odaklandık. Onu da kazandık mı önümüze daha rahat bakacağız” şeklinde konuştu.

Samsunspor taraftarlarının kendilerini 90 dakika boyunca desteklemelerini isteyen Başaran, “Taraftarımız üstüne düşen görevi yapıyorlar. Geçen seneki küme düşme sıkıntısını büyük üzüntü olarak yaşadılar. Geçen seneden kalan arkadaşlarımız ve bizler bunun bilincindeyiz. Samsunspor’un önümüzdeki sene kesinlikle TFF 1\'inci Ligde olması için elimizden gelen tüm mücadeleyi göstereceğimize inansınlar. Biz Amed Sportif Faaliyetler maçı ile bunu gösterdiğimize inanıyorum. Bundan sonra da gücümüzün yettiğince göstereceğiz. Taraftarlarımız bizi sonuç ne olursa olsun, maçın birinci dakikasından son dakikasına kadar desteklemelerini istiyoruz. Allah’ın izni ile onları utandırmayacağız. İşler kötü gittiği zaman maçın içerisinde belki etkilenecek arkadaşlarımız olabilir. O zaman büyük Samsunspor taraftarlarından bizi desteklemelerini istiyoruz. Çünkü biz bu forma için mücadele veriyoruz. Burada ailelerimizden ve sevdiklerimizden uzağız. Burada başarılı olabilmek için bu şehri sahipleniyoruz. Taraftarlarımız maç bitene kadar bizi desteklemelerini bekliyoruz”

FOTOĞRAFLI