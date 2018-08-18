Samsunsporlu Erhan Kartal: "Verilmiş bir sözümüz var, şampiyon olacağız"

SAMSUN, (DHA)

Samsunspor\'un yeni transferi Erhan Kartal, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyerek, \"Başarıya giden yolda tüm arkadaşlarım ile birlikte kenetlendik. Verilmiş bir sözümüz var, şampiyon olacağız\" dedi.

Yeni sezon hazırlıkları için Erzurum\'da bulunan Samsunspor\'da yeni transferlerden Erhan Kartal, umut dolu mesajlar verdi. Adana Demirspor\'dan transfer edilen Erhan Kartal, üst liglerden de çok sayıda teklif olmasına rağmen, Samsunspor\'u tercih ettiğini belirterek, \"Samsunspor\'u tercih etmemdeki en büyük etken, bu projeye olan inancımdı. Bu konuda ikna oldum. Geçen süre içinde de ne kadar doğru bir karar aldığıma yönelik gelişmeler yaşadım. Samsunspor hedefleri olan bir takım. Kulübüm, bu hedeflere ulaşırken katkım olursa ne mutlu bana. Kulübümüz büyürken ben de oyunculuğumu büyütmek istiyorum. Bunun için burada her koşul uygun\" açıklamasında bulundu.

Samsunspor taraftarlarına da çağrıda bulunan Kartal, takımı her koşulda desteklemelerini isteyerek, \"Bize güvensinler. Başarıya giden yolda tüm arkadaşlarım ile birlikte kenetlendik. Verilmiş bir sözümüz var, şampiyon olacağız. Olmak zorundayız. Zira bulunduğu yer, böylesi büyük bir camianın bulunacağı yer değil\" şeklinde konuştu.

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