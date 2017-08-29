Samsunsporlu Angan: Hedefim 20 gol atmak

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TFF 1\'inci Lig takımlarından Samsunspor\'da forma giyen 29 yaşındaki Fildişili yıldız Davy Claude Angan, \"Bu sezon aşağı yukarı 20 gol atmayı hedefliyorum. Şu anki performansım iyi ama yavaş yavaş daha da iyi duruma geleceğime inanıyorum. Takımla beraber Süper Lig’e çıkmayı hedefliyorum\" dedi.

TFF 1\'inci Lig takımlarından Samsunspor, çalışmalarına teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde Samsun Nuri Asan Tesisleri\'nde ara vermeden devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekip sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda düz koşu ve ısınma hareketleri, pas ve taktik çalışması yaparak tamamladı. Samsunspor\'un sezon başında transfer ettiği Fildişili yıldız Davy Claude Angan, antrenman öncesi yaptığı açıklamada takımla Süper lige çıkmak istediğini ve sezonu 20 gol atarak kapatmayı düşündüğünü belirterek, \"Samsun, çok güzel bir şehir. Samsunspor’da olduğum için ve anlaştığım için çok mutluyum. Takımda santrafor mevkiinde oynuyorum. Bu sezon ortalama 20 gol atmayı hedefliyorum. Şu anki performansım iyi ama yavaş yavaş daha da iyi duruma geleceğim. Takımla beraber bu sezon Süper Lig’e çıkmayı hedefliyorum. Hep beraber bu hedefi başarmak istiyoruz. Hepimiz takım için en iyisini vermeyi istiyoruz. Takımda tek bir kişiyle iyi anlaşıyorum diyemem. Herkesle çok iyi anlaşıyorum. Taraftarlardan bize her zaman inanmalarını ve destek olmalarını istiyorum. Onlara her zaman ihtiyacımız var\" dedi.

Ayrıca Samsunspor, Türkiye Milli futbol takımının Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı maçlar nedeniyle liglere verilen arada eski 19 Mayıs Stadyumu\'nda 30 Ağustos çarşamba günü (yarın) saat 18.00\'de Tokatspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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