Samsunsporlu Ahmet Cebe: "Başaracağımıza inanıyoruz"

Hakan AKGÜN / SAMSUN, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig takımlarından Samsunspor\'un kaptanlarından Ahmet Cebe, takımın ligdeki yeri ile ilgili yaptığı değerlendirmede, \"Maçlardan iyi puanlar çıkarabilirsek, yukarılara doğru yaklaşabiliriz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz\" dedi.

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunspor, 11 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri\'nde devam etti. Takımın ligdeki yerini değerlendiren Samsunspor\'un kaptanlarından Ahmet Cebe, \"Önümüzde çok önemli bir Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı var. Rakibimizi yenerek alt gruptan kurtulabiliriz. Evimizde oynayacağımız maçlarda asla ve asla puan kaybı yaşamamız lazım. Önümüzdeki maçların hepsi de birbirinden önemli. Bu maçlardan iyi puanlar çıkartabilirsek, yukarılara doğru yaklaşabiliriz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Takım arkadaşlığı çok iyi bir seviyeye geldi. Yaşadığımız zor sürecin ardından arkadaşlarımızla iyi kenetlendik. Güçlü karakterlere sahip futbolcularız. Son maçlardaki başarının sırrı da bu bence\" dedi.

Samsunspor\'un bugünkü antrenmanına hafif ağrıları bulunan Samaras ve Ayite takımdan ayrı düz koşu ve fitness çalışmaları yaparken takım kuvvet, çabukluk ve 6\'ya 6 çalışmaları yaptı.

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