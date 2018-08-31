Samsunspor'dan taraftara bilet uyarısı

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA)

Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Tan, taraftarı Amed Sportif Faaliyetler maçında tribünleri doldurmalarını ve biletlerini erkenden almaları konusunda uyardı.

Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Tan, Amed Sportif Faaliyetler maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tüm taraftarı statta görmek istediğini belirten Tan, \"Pazar günü kendi evimizde saat 20.00’de oynayacağımız Amed Sportif Faaliyetler maçı ile 2018-2019 sezonuna ‘merhaba’ diyeceğiz. Kalıcı olmadığımız bu ligde taraftarlarımız maç biletlerini maçın oynanacağı güne bırakmasınlar. Gişelerde yoğunluk oluşmaması için taraftarlarımız biletlerini bugünden almalarını istiyoruz. Taraftarlarımızı maç günü oluşabilecek yoğunluğu ve maç günü herhangi bir sıkıntı yaşamamak için biletlerini erkenden almalarında fayda var. Kontrol noktaları için biletlerinin yanında kimliklerinin de bulunması önemlidir\" dedi.