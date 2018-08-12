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Spor

Samsunspor'dan kombine atağı

SAMSUN (DHA) - Yeni sezon için kombine fiyatlarını açıklayan Samsunspor'da başkan İsmail Uyanık'ın gelişiyle esmeye başlayan rüzgarın kombine satışlarıyla fırtınaya dönüştürülmesi hedefleniyor

12 Ağustos 2018 01:15

SAMSUN (DHA) - Yeni sezon için kombine fiyatlarını açıklayan Samsunspor\'da başkan İsmail Uyanık\'ın gelişiyle esmeye başlayan rüzgarın kombine satışlarıyla fırtınaya dönüştürülmesi hedefleniyor.
TFF 2\'nci Lig’de mücadele edecek Samsunspor, kombine satışlarıyla bu sezon dolu tribünlere oynayarak rakiplerini özellikle iç sahada baskı altına almayı hedefliyor. Başkan İsmail Uyanık’ın gelişiyle birlikte şehirde oluşan pozitif havayı kombine satışlarıyla desteklemek isteyen yönetim, birtakım yeniliklerle taraftarlara çağrıda bulundu. 
Başkan Uyanık’ın gelişiyle birlikte esmeye başlayan rüzgarı, kombine satışlarıyla fırtınaya dönüştürmeyi hedeflediklerini söyleyen Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, \"Kombine satışından beklentimiz ekonomik katkıdan ziyade camiamızın aidiyet duygusunu ortaya çıkarması ve Sayın İsmail Uyanık’ın göreve gelmesiyle esmeye başlayan rüzgarın kombine satışlarıyla bir fırtınaya dönüşmesidir. Biz bu ülkenin en büyük futbol camialarından biriyiz. Taraftarımızın kombine bilet satışları ile bunu kanıtlayacağına inanıyoruz\" dedi.
Samsunspor\'un satışa sunulan kombine fiyatları ise şöyle: Kale arkası kombinesi 55 TL. Doğu Üst tribünü kombine fiyatı 100 TL. Doğu Alt 200 TL. Batı Alt 300 TL. VIP kombine fiyatı 1250 TL. VIP hariç tüm tribünlerde geçerli olmak üzere kadın ve 15 yaş altı taraftarlara ise kombine fiyatı 55 TL.

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