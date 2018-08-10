Samsunspor'dan kadınlara pozitif ayrımcılık

SAMSUN,(DHA)

Samsunspor Kulübü, VIP tribünü hariç tüm tribünlerde kadınlara 55 TL\'den kombine satışına başladı.

Bu sezon Spor Toto 2\'nci Lig\'de mücadele edecek olan Samsunspor Kulübü yeni bir uygulama başlattı. Kadınlar için pozitif ayrımcılık yapan Samsunsupor Kulübü tarafından VIP tribünü hariç tüm tribünlerde geçerli olmak üzere kadınlara 55 TL\'den kombine satılarına başladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

\"Türkiye\'de bir ilke imza atarak kadınlarımız için 55 TL\'den kombine satışı başlattık. Hayatın her alanında şanlı formamızı gururla giyen siz kadınlarımıza, tribünlere hanımeli değsin diye kombinelerimiz 55 TL. VIP Tribün hariç diğer tüm tribünler için geçerli olan bu kombineler, milli mücadelenin meşale kenti Samsun\'u, ayrıcalıklı bir noktaya taşıyacak. Tribünlere farklı bir bakış açısı ve kültür getirmeyi amaçlayan kulübümüz, özellikle kadınlarımız ve çocuklarımıza yönelik bazı yenilikleri de hayata geçiriyor. Gün çocuğunu elinden tutup 19 Mayıs\'a gelme, \'Biz de buradayız\' deme günüdür. Gün Samsunsporumuz ile bütün olma günü. Haydi kadınlar, ligin ilk haftası evimiz 19 Mayıs\'ta görüşmek üzere.\"

