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Spor

Samsunspor'da mali kriz aşılmak üzere

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'un Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Bu hafta sonuna kadar takımdaki mali krizleri tamamen çözmüş olacağız

16 Ocak 2018 15:24

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TFF 1\'inci Lig takımlarından Samsunspor\'un Sportif Direktörü Coşkun Zeren, \"Bu hafta sonuna kadar takımdaki mali krizleri tamamen çözmüş olacağız. 3,5 milyon TL lazım transfer tahtasını açmak için. En az 5-6 oyuncu transfer etmemiz gerekiyor\" dedi.
TFF 1\'inci Lig takımlarından Samsunspor\'da yaşanan mali kriz Samsun Valisi Osman Kaymak\'ın başlattığı kampanya ile aşılma duruma geldi. Mali sorunlar ve transfer çalışmaları ile ilgili bilgi veren Samsunspor\'un Sportif Direktörü Coşkun Zeren, \"Valimiz Osman Kaymak gerçek bir Samsunsporlu olarak kulübümüzün geleceğini kurtarmak adına ciddi çalışmalar yapıyor. Takımda kalan arkadaşlara, teknik ekibe ve bu zor günlerde takıma sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Çok sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. Ama tünelin ucunu görmeye başladık. Olumsuzluklar ve sıkıntılar geride kalacak gibi. Bu hafta sonuna kadar takımdaki mali krizleri tamamen çözmüş olacağız. 3,5 milyon TL lazım transfer tahtasını açmak için. En az 5-6 oyuncu transfer etmemiz gerekiyor. Çünkü 5-6 oyuncumuzu kaybettik. Eğer transfer tahtasını açamazsak ikinci devre sıkıntılı günler geçirebiliriz. Çünkü rakipleriniz transfer yapmış olacak. Alt yapıdan bizim eksik yönlerimizi kapatacak oyuncumuz yok\" diye konuştu.

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