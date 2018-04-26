Samsunspor'da ligde kalma primi 1 milyon TL

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, DHA

Samsunspor Kayyum Heyeti Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, takımın ligde kalması halinde futbolculara lig sonu 1 milyon TL prim dağıtacaklarını söyledi.

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Samsunpor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Akın Çorap Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde Nuri Asan Tesisleri\'nde yapılan idman düz koşu, 5’e 2 çalışma ve taktik çalışmasının ardından son buldu.

İdmanın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Samsunspor Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, takımın bütün kredileri tükettiğini söyledi. Karayılmaz, “Artık bu maçların telafisi yok. Bundan önceki aşamada elimizde, cebimizde yedeklerimiz vardı. Bütün yedeklerimizi tükettik. Dolayısıyla telafisi olmayan bir döneme girdik. Futbolcularımızla idman öncesi ve sonrası konuşuyoruz. En güzel şekilde Giresunspor maçına hazırlanıyoruz” dedi.

BEŞİKTAŞLI PEPE’NİN 1 MAÇ CEZASI SAMSUNSPOR’U UMUTLANDIRDI

TFF’nin Fenerbahçe-Beşiktaş kupa maçında Pepe’nin kırmızı kartla oyun dışı kalmasının ardından aldığı 1 maç ceza sonrası Samsunspor’da Çağrı için Tahkim Kurulu’na başvuruda yaptıklarını belirten Karayılmaz, “Eskişehirspor maçında kırmızı kart ile oyun dışında kalan Çağrı’ya verilen 2 maç cezanın 1 maça indirilmesi için tahkime de başvuru yaptık. Beşiktaşlı futbolcu Pepe’nin direkt kırmızı karttan tek maç ceza alması bizde umut ışığı oluşturdu. Zaten kısıtlı kadro ile oynadığımız bir haftada Çağrı’nın katkı yapabilecek olması bizi mutlu edecektir” diye konuştu.

\"BİR HAKEM FACİASI DAHA YAŞAMAK İSTEMİYORUZ\"

Hakem hatalarından dolayı canlarının çok yandığını ifade eden Karayılmaz, “Hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Büyük maça 2 gün kaldı. Futbolcularımızın tamamı bilinçliler ve geçen haftadan dolayı zaten son derece üzgünler. Artık bir hakem faciasını daha yaşamak istemiyoruz. Biz TFF’ye güveniyoruz. Bu konuda da Halis Özkahya’yı uygun görmüşler. Özkahya, Süper Ligin deneyimli ve FIFA kokartlı hakemidir. İnşallah Samsunspor oradan istediği 3 puanı alıp, daha sonraki maça avantajlı bir şekilde çıkacaktır” şeklinde konuştu.

Samsunspor’un ligde kalması halinde oyuncuları 1 milyon TL ile ödüllendireceklerini belirten Karayılmaz, “Biz ligin bitimine 3 hafta kala ligde kalma primi olarak tabanı 1 milyon olacak şekilde düzenlemiştik. Ligde kaldığımız anda futbolcularımız 1 milyon TL ile ödüllendirileceklerdir”

Özgür Yankaya’nın bu haftada maç almasını değerlendiren Karayılmaz, “Benim anlamadığım, maçın gözlemcisi var. Gözlemci futbolu yöneten hakeme not veriyor. Hakemin 10 metreden görmediğini 150 metreden nasıl görüyorlar, anlamıyorum. Sistem ne yazık ki böyle gidiyor. Demek ki gözlemci arkadaş maçı yöneten hakem için iyi bir not vermiş diye düşünüyorum. Aksi taktirde bende ceza alacağını düşünüyordum\" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI