Samsunspor'da kayyum heyeti göreve başladı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)



SPOR Toto 1’inci Lig ekiplerinden Samsunspor’da kayyum heyeti görevine başladı.

Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, “Bu süreç çok zorlu bir süreç. ‘Kayyum heyeti geldi, her şey güllük gülistanlıkmış gibi görülmesini de Samsun için tehlike olarak görüyorum” dedi.

Samsunspor’a dün atanan kayyum heyeti, Nuri Asan Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenledi. Sürecin zor bir süreç olduğunu söyleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü ve Kayyum Heyeti Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, “Samsunspor’un içerisinde bulunduğu ekonomik yapının içinde bulunduğumuz durumdan dolayı herhangi bir arkadaşımız yönetimi oluşturamadı. Biz, 7 arkadaşımız bu konuda bundan sonraki süreci yeni yönetim oluşuncaya kadar idare edeceğiz. Bu süreç çok zorlu bir süreç. ‘Kayyum heyeti geldi, her şey güllük gülistanlıkmış’ gibi görülmesini de Samsun için tehlike olarak görüyorum. Bizler var gücümüzle hiçbir menfaat gözetmeksizin valimizin önderliğinde burada hizmet eden arkadaş grubuyuz. Heyet olarak toplandık ve içinde bulunduğumuz durumun fotoğrafını çektik. Durum tespiti yaptık. Ekonomik olarak Samsunspor zor günlerin içerisinden geçmektedir. Bunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz” dedi.

SAMSUNSPOR’DA KRİZ BİTMEDİ

Samsunspor’da krizin bitmediğinin altını çizen Karayılmaz, “Bugün bu krizin bitmediğinin bilinmesini isterim. Ciddi sorunlarımız var. Özellikle yabancı futbolcuların alacaklarından daha önceki dönemlerde alacaklarından dolayı kulübümüz bir krizin eşiğindedir. Yarın tekrar kapımızın çalınmayacağının kimse garantisini veremez. Bu yüzden kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede neler yapabileceğimizi tartışmaya başladık. En kısa zamanda valiliğimizce açılan bu hesabın devam etmesi, bunun gündemde tutulması için çalışacağız. Bu konuda bir güven ortamı da oluştu. Biz bunu iyi bir noktaya taşımaya çalışıyoruz. Valiliğimizin açmış olduğu bu hesaba desteklerin devam etmesini önemle rica ediyorum. Önümüzde bizi bekleyen ciddi bir ekonomik sorun var. Bunu aşma noktasında neler yapabilirizi düşündüğümüzde öncelikle kulübümüzün bugüne kadar olan üye sayısını tespit ettik. 872 civarında üyemiz var. Bu Samsun ölçeğinde çok küçük bir rakamdır. Hafta içi çalışmalarımız bu yönde olacak. Kulüp üyesi sayımızı artırarak üye aidatlarından gelecek ciddi bir gelir beklemekteyiz. Geçen yıllarda yapılmış olduğu gibi eşya piyangosu çekilişi ile ilgili çalışmalarımız olacak. İlçelerimizi bu işin içerisine daha aktif olarak katmayı planlıyoruz. STK’larla görüşeceğiz. Herkesin kapısını çalıp, bu kulübe üye olmaları noktasında gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Samsunspor sadece kongrede bir oy kullanmaktan ibaret değil, dolayısıyla herkesin desteğine ihtiyacımız var” diye konuştu.

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