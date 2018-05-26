Samsunspor'da İsmail Uyanık dönemi başlıyor

SAMSUN,(DHA)



SAMSUNSPOR\'da taraftarları heyecanlandıran gelişme yaşandı. Kırmızı-Beyazlılarda 2 Haziran\'da yapılacak kongrede İsmail Uyanık\'ın yeniden aday olduğu belirtildi.

Bu sezon Spor Toto 1\'inci Lig\'de aldığı sonuçların ardından tarihinde ilk kez 2\'nci Lige düşen Samsunspor\'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Samsunspor, tarihinin en parlak dönemlerini yaşadığı \'efsane\' olarak anılan İsmail Uyanık, yeniden kulübe talip oldu. Uzun bir aradan sonra yeniden yuvaya dönmeye hazırlanan İsmail Uyanık\'ın 29 Mayıs Salı günü Samsun\'a gelerek Nuri Asan Tesisleri\'nde düzenleyeceği basın toplantısı ile adaylığını açıklayacağı belirtildi.

İsmail Uyanık\'ın yeniden takımın başına dönüş hazırlığında olması taraftarları da heyecanlandırdı.