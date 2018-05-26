T24 LogoT24 Logo
Spor

Samsunspor'da İsmail Uyanık dönemi başlıyor

SAMSUN,(DHA) SAMSUNSPOR'da taraftarları heyecanlandıran gelişme yaşandı

26 Mayıs 2018 01:56

SAMSUN,(DHA)

SAMSUNSPOR\'da taraftarları heyecanlandıran gelişme yaşandı. Kırmızı-Beyazlılarda 2 Haziran\'da yapılacak kongrede İsmail Uyanık\'ın yeniden aday olduğu belirtildi.
Bu sezon Spor Toto 1\'inci Lig\'de aldığı sonuçların ardından tarihinde ilk kez 2\'nci Lige düşen Samsunspor\'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Samsunspor, tarihinin en parlak dönemlerini yaşadığı \'efsane\' olarak anılan İsmail Uyanık, yeniden kulübe talip oldu. Uzun bir aradan sonra yeniden yuvaya dönmeye hazırlanan İsmail Uyanık\'ın 29 Mayıs Salı günü Samsun\'a gelerek Nuri Asan Tesisleri\'nde düzenleyeceği basın toplantısı ile adaylığını açıklayacağı belirtildi.
İsmail Uyanık\'ın yeniden takımın başına dönüş hazırlığında olması taraftarları da heyecanlandırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAMSUNDHA SAMSUNSPORKırmızıBeyazlılardaHaziranUyanıkBuSpor TotoLigLigeSamsunsporUzunMayıs SalıSamsunNuri Asan Tesisleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24