Samsunspor'da hedef mutlak galibiyet

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, mücadele güçlerini iyi oyunla taçlandırıp Sancaktepe Belediyespor’u mağlup etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Samsunspor, 19 Mayıs Stadı’nda yarın saat 19.00’da Sancaktepe Belediyespor takımını konuk edecek. Ev sahibi ekipte, sakatlığı bulunan Muhammet Beşir forma giyemeyecek. İlk 2 hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Bahattin Köse ise maç kadrosuna dahil edildi. Teknik heyetin görev vermesi halinde tecrübeli golcü yeniden formasına kavuşacak.

\"HER RAKİBE SAYGI DUYUYORUZ\"

Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu, ligde her maçın birbirinden zor olduğunu belirten Taşkın, “Her rakibe saygı duyuyoruz. Samsunspor olarak her maçımızı kazanmak için oynuyor ve tüm organizasyonlarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Sancaktepe Belediyespor, uzun zamandır birlikte oynayan oyunculardan kurulu oturmuş bir ekip. İki haftada aldıkları 6 puan, bizi endişelendirmiyor. Ben oyuncularıma güveniyorum. İyi bir takımız ve taraftarımızla birlikte daha tempolu ve coşkulu oynuyoruz” dedi.

\"BU MAÇI TARAFTARIMIZLA BERABER KAZANALIM\"

Taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını da kaydeden Taşkın, “İyi bir takımla oynayacağız. Rakibimizi tanıyoruz. Bu karşılaşmada ilk iki haftadaki mücadele gücümüzü iyi futbolla da taçlandırıp, taraftarımıza güzel bir galibiyet armağan edeceğiz. Ben taraftarlarımızdan maça ilgi göstermelerini bekliyorum. Gelin bu maçı hep beraber kazanalım” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI