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Spor

Samsunspor'da galibiyete 300 bin TL prim

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) - SAMSUNSPOR Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, takımın pazartesi günü deplasmanda Adanaspor maçını kazanmaları taktirde takıma 300 bin TL prim vereceklerini söyledi

31 Mart 2018 20:21

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) - SAMSUNSPOR Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, takımın pazartesi günü deplasmanda Adanaspor maçını kazanmaları taktirde takıma 300 bin TL prim vereceklerini söyledi.
Spor Toto 1’inci Lig takımlarından Samsunspor pazartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Boluspor maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri\'nde tamamladı.
Ligde son virajlara girildiğini belirten Samsunspor Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, \"Ligin boyu kısaldı. Artık son viraja geliyoruz. Her maçın ayrı bir önemi var. Takımımız neşe içerisinde, görev bilinci içerisinde ciddi anlamda çalışıyor. Boluspor maçında galip gelmeleri halinde Samsunlu işadamı Galip Öztürk 200 bin TL vereceğini açıkladı. Valimiz Osman Kaymak’da 100 bin TL’lik kaynak bulduğunu söyledi ve toplamda Boluspor galibiyet primi 300 bin TL oldu\" dedi.
Takıma güvendiğini belirten Karayılmaz, \"Valimizin direktifleri doğrultusunda, Samsunspor’un yarınları için güzel çalışmalara imza atmaya çalışıyoruz. Bu konuda heyetimize teşekkür ediyorum. Hiçbir menfaat gözetmeksizin arkadaşlarımız burada çalışıyorlar. Adanaspor maçında 3 puanı alıp, kırmızı beyazlı aileye hediye etmeyi, onlara bayram havası yaşatmayı diliyorum. İnşallah öyle de olacak. Takımımıza çok güveniyoruz\" diye konuştu.
(FOTOĞRAFLI)

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