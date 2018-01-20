Samsunspor'da buruk anma

Hakan AKGÜN / SAMSUN,(DHA) - TFF 1\'nci Lig takımlarından Samsunspor\'un 20 Ocak 1989\'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden teknik adam, futbolcular ve personelleri mezarları başında anıldı.

Samsunsporlu futbolcular ve teknik heyet ise anma programı saatinde gerçekleşen antrenman nedeniyle katılmadı.

TFF 1\'nci lig takımlarından Samsunspor, 20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor deplasmanına giderken kafileyi taşıyan otobüs, Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomiç ise Sırbistan\'da altı ay komada kaldıktan sonra vefat etti. Kazanın üstünden geçen 29 yılın ardından hayatını kaybedenler için bugün Asri ve Kıranköy mezarlıklarında anma töreni düzenledi.

Törene AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Hasan Basri Kurt, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Atakum Belediyespor futbolcuları ve teknik heyeti, Samsunspor\'un eski yöneticileri ve eski futbolcular katılırken, kulübün mevcut futbolcuları, teknik heyeti ve genel kurula giden yönetim kurulu üyeleri katılmadı.

Törende kısa bir konuşma yapan Samsunspor Divan Kurulu Başkanı Tarık Özdal ve eski başkan Hakkı Tomaç, kazanın Samsunspor\'un en kara günü olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından eski teknik direktör Nuri Asan\'ın mezarı başına çelenk konuldu ve dualar edildi. Tören, Kıranköy mezarlığı ziyaretinin ardından sona erdi.

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