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Spor

Samsunspor'da 8 futbolcu serbest kalma hakkı elde etti

Hakan AKGÜN / SAMSUN, (DHA) TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'da forma giyen 8 futbolcu, kendilerine ödeme yapılamamasından dolayı serbest kaldı

04 Ocak 2018 20:55

Hakan AKGÜN / SAMSUN, (DHA)

TFF 1\'inci Lig takımlarından Samsunspor\'da forma giyen 8 futbolcu, kendilerine ödeme yapılamamasından dolayı serbest kaldı.
Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, \"Serbest kalan futbolcular takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor. Ödemeler yapıldığı takdirde sıkıntı olacağını sanmıyorum. Kaptanlar ve arkadaşlarla görüşüyoruz. Futbolcuların hiçbirisi buradan ayrılmak istemiyor\" dedi.
TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunspor\'da ödeme yapılmamasından dolayı kaptan Ahmet Burak Solakel, Göksu Türkdoğan, Kenan Karışık, Hasan Hatipoğlu, Çağrı Ortakaya, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı ve Ömer Kandemir serbest kalma hakkı elde etti. Konu hakkında açıklama yapan Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, futbolculardan takımdan ayrılmamaları için süre istediklerini belirterek, \"Serbest kalan futbolcular takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor. Ödemeler yapıldığı takdirde sıkıntı olacağını sanmıyorum. Görüşmelerimiz sürüyor. Futbolcuların hiçbirisi buradan ayrılmak istemiyor. Bizi, Samsun\'u, Samsunspor’u ve camiayı seviyorlar. Buradan ayrılmak isteyen oyuncumuz olsaydı çoktan buradan ayrılmış olurlardı. Teknik ekip ve futbolcularımız çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Bu sorunlar çözüldüğü takdirde yolumuza devam edeceğiz. Şu an için transfer politikamız yok. Önce kendi içerimizdeki sorunları çözmemiz lazım\" dedi. Samsunspor 9 Ocak Salı günü Antalya\'da kampa girecek.
Öte yandan Samsunspor\'un olağanüstü seçimli kongresinin 20-27 Ocak tarihlerinde Atakum ilçesinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi\'nde saat 15.00’te gerçekleşeceği belirtildi.

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