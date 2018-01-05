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Spor

Samsunspor'da 5 futbolcu sözleşmelerini fesih etti

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) -  TFF 1'nci Lig takımlarından Samsunspor'da yaşanan mali kriz sonrasında alacakları bulunan 5 futbolcu sözleşmelerini fesih ederek kulüpten ve şehirden ayrıldı

05 Ocak 2018 20:56

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) -  TFF 1\'nci Lig takımlarından Samsunspor\'da yaşanan mali kriz sonrasında alacakları bulunan 5 futbolcu sözleşmelerini fesih ederek kulüpten ve şehirden ayrıldı.
TFF 1\'nci Lig ekiplerinden Samsunspor\'da yönetim ve kongre krizinin ardından başlayan mali kriz sonrasında kulüpten alacakları bulunan ve bugün ödeme sözü verilen 5 futbolcu sözleşmelerini fesih ederek kulüpten ve şehirden ayrıldı. Konu hakkında açıklamada bulunan Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, \"Abdülkerim Bardakçı, Hasan Hatipoğlu, Ufuk Budak, Ömer Kandemir ve Çağrı Ortakaya, kendilerine verilen sözler tutulmayınca sözleşmelerini tek taraflı fesh etti. 3 Ocak gün bitimine kadar alacaklarının yatırılması gerekiyordu. Dün takımla beraber antrenmanlara katıldılar. Bugün itibariyle ise takımdan ayrıldılar. Şu ana kadar futbolculara alacakları ödenemedi. Bundan dolayı kaynak bulmak için çalışmalar devam ediyor\" dedi.
Coşkun Zeren, 6 futbolcunun daha alacaklarının ödenememesi halinde 10 Ocak\'ta serbest kalma riskinin bulunduğunu, Georgios Samaras  ve Davy Angan haricindeki tüm oyuncuların da 18 Ocak\'ta ödeme yapılmazsa serbest kalacağını söyledi.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

 

 

 

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