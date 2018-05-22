Samsunspor'a müfettiş incelemesi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)



BU sezon Spor Toto 1’inci Lig\'den 2’nci Lig\'e düşen Samsunspor’un hesapları mercek altına alındı. İçişleri Bakanlığı\'ndan beklenen müfettişler bu sabah itibariyle Nuri Asan Tesisleri\'ne gelerek kulübün defterlerini incelemeye başladılar.

Samsunspor Kayyum Heyeti\'nin aylar öncesinden İçişleri Bakanlığı\'ndan istediği müfettişler, bu sabah itibariyle Nuri Asan Tesisleri\'ne giriş yaptı. Bakanlıktan gelen müfettişler, kulübe ait son 10 yılın finansman tablolarını ve gelir-giderlerin kayıt edildiği defterleri incelemeye başladı.

4 gün önce Samsun mahkemelerine müracaat eden kayyum heyetinin savcılığa suç duyurusundan sonra gelmeleri dikkatlerden kaçmadı. Bu konuyla ilgili Samsunspor taraftarları sosyal medyadan 3 aydır ‘neden müfettişler gelmiyor’ diye baskı yapıyordu. Müfettişlerin gelişi taraftarları da mutlu etti.