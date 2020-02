Samsunspor yönetimi kombine satışlarından umutlu

SAMSUN, (DHA)

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Türkiye\'nin en köklü camialarından biri olduklarını belirterek \"33 bin kişilik stadyumumuzda taraftar rekoru kırarak her maçı dolu tribünlere oynamak istiyoruz. Bunun için taraftarlarımızdan kombinelere ilgi göstermesini ve her maçta yanımızda olduklarını göstermelerini bekliyoruz\" dedi.

\'Uyanış Sezonu\' olarak adlandırdıkları 2018-2019 sezonunda şampiyonluk parolası ile yola çıkan ve başkan İsmail Uyanık\'ın 13 yıl sonra yeniden göreve gelmesiyle birlikte esen rüzgarı, taraftar rekoru kırarak fırtınaya dönüştürmek isteyen Samsunspor yönetimi, açıkladığı kombine fiyatlarıyla taraftarlarına çağrıda bulundu. Bu ligde kalıcı olmadıklarını her fırsatta dile getirdiklerini ifade eden Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, \"Biz göreve geleli yaklaşık 2.5 ay oldu. Bu sürede çok uzun mesafe aldık. Kulübün önündeki engelleri Başkanımız İsmail Uyanık ve yönetici arkadaşlarımızın gayretli ve özverili çalışmalarıyla aşmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra, hedefe ulaşmak için çok alternatifli ve güçlü bir kadro kurduk. Seyir zevki yüksek bir takım izleyeceğimizi düşünüyoruz. Taraftarımızdan da bu sezon özellikle kombine satışlarıyla bize katkı vermelerini bekliyoruz. Daha önceden de ifade ettiğimiz gibi kombine satışından beklentimiz ekonomik katkıdan ziyade başkanımızın gelişi ile ortaya çıkan sinerjinin taraftarlarımızca da paylaşılmasını ve şehirdeki havanın artarak devam etmesini sağlamak\" dedi.

Taraftarlardan kombinelere ilgi göstermelerini beklediklerini dile getiren Çakır, \"Omuz omuza verirsek bu işin altından çok daha rahat kalkabiliriz. Taraftarlarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Türkiye\'nin en etkili taraftar grubuna sahip olduğumuzu biliyoruz. Taraftarlarımızın geçmişte en zor anlarımızda takımımıza verdikleri destekle ile rakiplerimizi nasıl baskı altına aldıklarını hatırlıyoruz. Bizler taraftarımıza inanıyoruz; onların da bize inandığına eminiz. Taraftarlarımızın kombinelere göstereceği ilgi bizim motivasyonumuzu artıracaktır\" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Samsunspor Kulübü, kombine fiyatlarını şöyle açıklamıştı: Kale arkası kombinesi 55 TL, doğu üst tribünü kombine fiyatı 100 TL, doğu alt tribünü 200 TL, batı alt tribünü 300 TL.

Ayrıca kadın ve 15 yaş altındaki taraftarlara pozitif ayrımcılık yapılarak, kombine fiyatı 55 TL olarak belirlenmişti.

