Samsunspor transfer çalışmalarına hız verdi

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) - SAMSUNSPOR Basın Sözcüsü Suat Çakır, transfer çalışmalarına hız verdiklerini ama şuanda kesinleşen bir transferin olmadığını söyledi.

Spor Toto 2’nci Lig\'de mücadele edecek olan Samsunspor, Sportif Direktörlüğe Ali Reşat Çağan ile anlaşmasının ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Basın Sözcüsü Suat Çakır, görüştükleri isimler olduğunu ancak şuana kadar kesinleşen bir transferin olmadığını ifade ederek, Samsunsporlu oyunculardan Oğuz Gürbulak ve Erkam Reşmen\'in de geçen sezondan kalan alacaklarının hesaplarına yatırıldığını belirtti.

(FOTOĞRAFLI)