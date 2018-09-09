Samsunspor Teknik Direktörü Taşkın: "Son dakika golü bizi üzdü"

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA) -

TFF 2’nci lig ekiplerinden Samsunspor\'da teknik direktör Taner Taşkın, 1-0 önde oldukları Gümüşhane maçını son dakikalarda yedikleri golle berabere tamamlamanın kendilerini üzdüğünü söyledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Gümüşhane maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Deplasmanda alınan her puana artı gözüyle bakıldığını ancak avantaj kaçırdıklarını belirterek galibiyeti korumaları gerektiğini söyledi. Gümüşhane’de 2 puan bıraktıklarını belirten Taner Taşkın, “Rakibimiz yan topun haricinde bize ağırlık verebileceği bir yeri olmadığını çocuklarımıza maçtan önce de söyledik. Yan toplarda iyi yüklendiklerini, özellikle son oynadığı maçları da takip ettirmiştik. Bunlara önlem de aldık ama bir anlık gaflet, bir kafa golü ile maç 1-1 berabere bitti. 2 puanı bıraktık. Deplasmanlardaki 1 puanı artı diye düşünecektim ama maalesef 87’nci dakikada gelen gol bizi üzdü. İlk yarı kafa kafaya giden bir maçtı. Hatta artılarımızın olduğu bir maç oldu. İkinci yarı önce geçtikten sonra çok baskı yedik. Bu kadar geriye yaslanmamız gerekiyordu” dedi.

Oyuncu değişikliğinden bir katkı alamadığını da belirten Taner Taşkın, “Biz öne geçtiğimiz zaman 2’nci golü bulacak fırsatları da yakalamamız gerekiyordu. Oyuna hamle yaptım. Oyuna hamle olarak oyuna soktuğum oyunculardan istediğim performansı alamadım. Onların da kulağını biraz çekeceğiz. Maç ortalamanız 2 olursa bu ligde hedefi buluyorsunuz. Şu an buradan aldığımız beraberlik ile maç ortalamamız 2’dir. İnşallah iç sahada Sancaktepe Belediyespor maçından alacağımız 3 puanla yolumuza artı olarak devam edeceğiz” diye konuştu.

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