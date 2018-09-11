Samsunspor Teknik Direktörü Taşkın: "Şampiyon olacağız"

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA) -

Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, sezon sonu şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.

Nuri Asan Tesisleri\'nde düzenlen basın toplantısında konuşan teknik direktör Taner Taşkın, ilk olarak deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Gümüşhanespor maçını değerlendirdi. Ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Taşkın, Samsunspor\'un bu kadrosuyla ligde yenemeyeceği bir takımın olmadığını belirtti.

Pazar günü kendi evinde oynayacakları Sancaktepe Belediyespor takımını iyi tanıdığını belirten Taşkın, \"Samsunspor olarak şu takımla benim yenemeyeceğim bir takım yok. Ben Spor Toto 1\'nci Lig\'deki her takımı da yenerim. Samsunspor takımı bir tarafa, bütün gruptaki takımlar bir tarafa. Hepsi üzerimize gelebilirler, hepsi bize kapalı da oynayabilir, açıkta oynayabilir. Bizim hiç kimseden korkumuz ve çekincemiz yok. Biz bu hafta gelecek olan Sancantepe\'ye de sahayı dar edeceğiz. Uzayan mesafede taş gibi takım ortaya çıkacak. O yüzden ben Sancaktepe\'den de korkmam. Onlar 6 puanla gelebilirler. Allah\'ın izni ile biz bu hafta onları yenip sıralamada geçeceğiz. Haftaya da gideceğimiz takıma da aslan gibi oynayacağız. Şunu bilsinler, Samsunspor takımı korkak oynayan, ikinci bölgeye yaslanan bir takım değil. Benim de öyle bir talimatım yok. Takım olarak biz şampiyonluk istiyoruz. Allah\'ın izni ile bu takım sezon sonunda şampiyon olacak. İçeride vuracak, dışarıda vuracak, puan getirecek, puan ortalamasını 2\'nin üzerinde tutacak ve Allah\'ın izni ile de bu takım şampiyon olacak\" dedi.

Zaman ve sabra ihtiyacı olduklarını ifade eden Taşkın, \"Çünkü biz çok çalışıyoruz. Allah da çalışana verir. Oyuncularımız iyi çalışıyor, bizde ekip halinde iyi çalışıyoruz. Ben 66 puanla Manisaspor\'da şampiyon oldum. Amedspor\'da 66 puanla ikinci oldum. Diğer takımla da Play Off\'dan çıkıp şampiyon oldum. 2 puan ve üstü bu takımı şampiyon yapar. Yani maç ortalamanız 2 puanın altına düşmeyecek. Benim hedefim bu\" diye konuştu.

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