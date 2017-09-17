T24 LogoT24 Logo
Spor

Samsunspor Teknik Direktörü Özalan: Yönetim bizim devam etmemiz konusunda arkamızda durdu

Hakan AKGÜN / SAMSUN,(DHA) -  TÜRKİYE 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Alpay Özalan, "Ben gerekli yapılacak olan şeyi yönetime sundum

17 Eylül 2017 23:15

Hakan AKGÜN / SAMSUN,(DHA) -  TÜRKİYE 1\'inci Lig takımlarından Samsunspor\'un teknik direktörü Alpay Özalan, \"Ben gerekli yapılacak olan şeyi yönetime sundum. Yönetim ise bizim devam etmemiz konusunda arkamızda durdu\" dedi.

Samsunspor, 4-1 Altınordu mağlubiyeti sonrası Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Alpay Özalan, gözetiminde antrenman yaptı. Antrenmandan sonra açıklamalarda bulunan Alpay Özalan, iyönetimle görüştüklerini belirterek, \"Ben gerekli yapılacak olan şeyi yönetime sundum. Yönetim ise bizim devam etmemiz konusunda arkamızda durdu. Biz de hiçbir zaman bize verilen görevi yarı yolda bırakıp bir yere gitmeyiz. Benim öyle bir tarzım yok. Bir şeylerin iyi gitmediği doğru\" dedi.

Futbolcuların özgüvenlerini geri vereceklerini söyleyen Özalan, \"Oyuncularımın kaybetmiş olduğu bir özgüven var. Kesinlikle iyi, kaliteli ve karakterli oyuncular. Kaybettikleri özgüveni biran önce onlara vereceğiz. Aldığımız ağır mağlubiyet belki de bizim tekrar ayağa kalkıp, devrilmememizi sağlayacak hayırlara vesile olur diye düşünüyorum. Direkt istifa ettim demeyelim. Yönetimle karşılıklı konuştuk. Toplantıda \'bize düşen görev neyse yaparız\' dedik. Onlar da bize güveniyorlar\" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUNDHALigSamsunsporAlpayYönetimAltınorduNuri Asan TesislerindeAntrenmandanBizBenimBirFutbolcularınKesinlikleKaybettikleriAldığımızDirektYönetimleToplantıdaOnlarFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24