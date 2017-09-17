Samsunspor Teknik Direktörü Özalan: Yönetim bizim devam etmemiz konusunda arkamızda durdu

Hakan AKGÜN / SAMSUN,(DHA) - TÜRKİYE 1\'inci Lig takımlarından Samsunspor\'un teknik direktörü Alpay Özalan, \"Ben gerekli yapılacak olan şeyi yönetime sundum. Yönetim ise bizim devam etmemiz konusunda arkamızda durdu\" dedi.

Samsunspor, 4-1 Altınordu mağlubiyeti sonrası Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Alpay Özalan, gözetiminde antrenman yaptı. Antrenmandan sonra açıklamalarda bulunan Alpay Özalan, iyönetimle görüştüklerini belirterek, \"Ben gerekli yapılacak olan şeyi yönetime sundum. Yönetim ise bizim devam etmemiz konusunda arkamızda durdu. Biz de hiçbir zaman bize verilen görevi yarı yolda bırakıp bir yere gitmeyiz. Benim öyle bir tarzım yok. Bir şeylerin iyi gitmediği doğru\" dedi.

Futbolcuların özgüvenlerini geri vereceklerini söyleyen Özalan, \"Oyuncularımın kaybetmiş olduğu bir özgüven var. Kesinlikle iyi, kaliteli ve karakterli oyuncular. Kaybettikleri özgüveni biran önce onlara vereceğiz. Aldığımız ağır mağlubiyet belki de bizim tekrar ayağa kalkıp, devrilmememizi sağlayacak hayırlara vesile olur diye düşünüyorum. Direkt istifa ettim demeyelim. Yönetimle karşılıklı konuştuk. Toplantıda \'bize düşen görev neyse yaparız\' dedik. Onlar da bize güveniyorlar\" şeklinde konuştu.

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