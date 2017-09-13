Samsunspor Teknik Direktörü Özalan: Puan kaybetmeye tahammülümüz yok

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - TÜRKİYE 1\'nci Ligi takımlarından Samsunspor\'un teknik direktörü Alpay Özalan, \"Artık puan kaybetmeye kesinlikle tahammülümüz ve kredimiz yok. İnşallah sahamızda ilk galibiyetimizi alarak taraftarımızı sevindireceğiz\" dedi.

TFF 1\'nci lig takımlarından Samsunspor, 16 Eylül Cumartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu\'nda karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri\'nde ara vermeden devam ediyor. Altınordu maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Alpay Özalan, puan kaybetmeye tahammülleri olmadığını belirterek, \"Altınordu maçında umarım bu pozisyonları gole çevireceğiz. Takım gün geçtikçe daha iyi doğru gidiyor. Rakibimiz genç bir takım olması nedeniyle çok koşan ve mücadele eden bir takım. Onlara karşı alan daraltıp sahanın her yerinde baskılı oyun oynayacağız. Çünkü artık puan kaybetmeye kesinlikle tahammülümüz ve kredimiz yok. İnşallah sahamızda ilk galibiyetimizi alarak taraftarımızı sevindireceğiz\" dedi.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma hareketleri, 5\'e 2, pas ve şut çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Davy Claude Angan, Mohamed Larbi, Ahmet Burak Solakel ve Ercan Yazıcı katılmadı.

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