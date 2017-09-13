T24 LogoT24 Logo
Spor

Samsunspor Teknik Direktörü Özalan: Puan kaybetmeye tahammülümüz yok

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - TÜRKİYE 1'nci Ligi takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Alpay Özalan, "Artık puan kaybetmeye kesinlikle tahammülümüz ve kredimiz yok

13 Eylül 2017 22:54

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - TÜRKİYE 1\'nci Ligi takımlarından Samsunspor\'un teknik direktörü Alpay Özalan, \"Artık puan kaybetmeye kesinlikle tahammülümüz ve kredimiz yok. İnşallah sahamızda ilk galibiyetimizi alarak taraftarımızı sevindireceğiz\" dedi.

TFF 1\'nci lig takımlarından Samsunspor, 16 Eylül Cumartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu\'nda karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri\'nde ara vermeden devam ediyor. Altınordu maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Alpay Özalan, puan kaybetmeye tahammülleri olmadığını belirterek, \"Altınordu maçında umarım bu pozisyonları gole çevireceğiz. Takım gün geçtikçe daha iyi doğru gidiyor. Rakibimiz genç bir takım olması nedeniyle çok koşan ve mücadele eden bir takım. Onlara karşı alan daraltıp sahanın her yerinde baskılı oyun oynayacağız. Çünkü artık puan kaybetmeye kesinlikle tahammülümüz ve kredimiz yok. İnşallah sahamızda ilk galibiyetimizi alarak taraftarımızı sevindireceğiz\" dedi.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma hareketleri, 5\'e 2, pas ve şut çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Davy Claude Angan, Mohamed Larbi, Ahmet Burak Solakel ve Ercan Yazıcı katılmadı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHATÜRKİYELigiSamsunsporAlpayTFFEylül CumartesiSamsun YeniMayıs StadyumuAltınorduNuri Asan TesisleriTakımRakibimizOnlaraKırmızıbeyazlıAntrenmanaDavy Claude Angan Mohamed Larbi Ahmet Burak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24