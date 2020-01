Samsunspor Teknik Direktörü İpekoğlu'ndan sert açıklama

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TFF 1\'inci Lig takımlarından Samsunspor\'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, Şanlıurfaspor\'da alacakları yüzünden TFF\'ye şikayette bulunan futbolcu Mertcan Çam\'ın, kulüp başkanı Emin Yetim ve yakınındaki kişilerce darp edilmesiyle iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, \"onun için diyoruz\'\' şu UEFA kriterlilerini bu kulüplere bir an önce getirin\' diye. Hatta gerekirse de 1-2 tane kulübün kafasını kopartacaksın. Düşüreceksin bir alt lige ki herkes bir silkelensin. UEFA yıllar önce \'Türk futbolunda uygulamaya geçin\' dedi, biz öteledik. Alın en sonunda futbolcu dayak yemeye başladı\" dedi.

TFF 1\'inci lig takımlarından Samsunspor\'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, Samsun Nuri Asan Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Şanlıurfaspor\'da alacakları yüzünden TFF\'ye şikayette bulunan futbolcu Mertcan Çam\'ın, kulüp başkanı Emin Yetim ve yakınındaki kişilerce darp edilmesiyle iddialarını hakkında konuşarak başlayan teknik direktör Engin İpekoğlu, UEFA kriterlerinin getirilmesi gerektiğini belirterek \"Türk futbolunun biteme ya da bu durumda olmasının en büyük nedeni geçmiş dönemde yapılan saçma sapan transferler. Gelen yönetimlerde ayağını yorganına göre uzatacaksın. Zaten onun için diyoruz \'Şu UEFA kriterlilerini bu kulüplere bir an önce getirin\' diye. Hatta gerekirse de 1-2 tane kulübün kafasını kopartacaksın. Düşüreceksin bir alt lige ki herkes bir silkelensin. Bu iş böyle gitmez ki. Dün yaşanan hadise Şanlıurfaspor\'da bir futbolcu TFF\'ye alacaklarını verdiği için dayak yiyor. Biz neyle uğraşıyoruz ya? Şaka gibi. Adam en doğal hakkını kullandığı takdirde bile dayak yiyor. Nasıl bir ülkedeyiz biz? UEFA yıllar önce \'Türk futbolunda uygulamaya geçin\' dedi, biz öteledik. Alın en sonunda futbolcu dayak yemeye başladı. Artık kimsenin gözünün yaşına bakılmadan cezalarının kesilmesi gerek ki kulüplerde kendisine çekidüzen versin\" dedi.

ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ, GÖREVE DEVAM KARARI ALDIK

Samsunspor Kulübü yönetiminin almış olduğu ve ay sonunda yapılması planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu\'da değerlendiren Engin İpekoğlu, teknik ekip olarak önlerini net olarak göremediklerini, ancak göreve devam etme kararı aldıklarını söyleyerek, \"Samsunspor Kulübü yönetiminin almış olduğu olağan üstü seçimli genel kurul kararı önümüzdeki süreç için iyi bir tablo çizilmiş olsa da bizi teknik açıdan önümüzü net bir biçimde görememe açısından bizi ciddi bir derece de endişeye sokuyor. Bu endişeler nedir? Tabi ki öncelikle iç transferin yapılması bu anlamda da ciddi problemler var. Sonra da dış transferin yapılması. Özellikle yabancı oyuncu konusunda ciddi sıkıntılarımız olacak gibi geliyor bana. Çünkü ilk kongre süreci bu ayın 20\'sinde ikinci süreç ise 28\'inde, peşine de yılbaşı geliyor. Yani en erken bizim özellikle yabancı oyuncular transferlerine en erken başlayacağımız tarih 2 Ocak, ligin başladığı tarihi göz önüne getirirsek 12 Ocak\'ta lig başlıyor. 10 günlük süreç içeresinde tespit ettiğimiz oyuncular var. Bunlarla 10 gün içerisinde nasıl irtibata geçilecek bu belirsiz süreçte oyuncuları nasıl takıma kazandıracağız? Ortada olmayan bir yönetimle hangi oyuncu anlaşır? Teknik açıdan bizde net olarak önümüzü göremiyoruz. Bu belirsiz sürecin içerisinde bizde teknik ekip olarak öncelikle Samsunspor camiasının menfaatleri ön planda tutarak şu an itibariyle göreve devam etme kararı aldık\" diye konuştu.

