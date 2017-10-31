Samsunspor Teknik Direktörü İpekoğlu: Eksi yönlerimiz var

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TFF 1\'inci Lig takımlarından Samsunspor, 5 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri\'nde teknik direktör Engin İpekoğlu gözetiminde devam ediyor. TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunspor\'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, \"Zor bir maç bizi bekliyor. Çünkü lige şampiyonluk parolası ile başlayan bir takımla oynayacağız. Eksi yönlerimiz var. Her seferinde bu eksiklikleri dile getiriyoruz. Özellikle hücum geçişlerinde efektif olmamız gerektiğini düşünüyorum\" dedi.

Antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Engin İpekoğlu, Boluspor maçının zor bir maç olacağını belirterek, \"Önemli bir maçtan 3 puan aldığımız için mutluyuz. Futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Genç takımlara karşı oynamak zordur. Bu zor maçı kolaya çeviren futbolcularımı kutluyorum. Ligdeki sıralamaya baktığımızda ne kadar önemli bir galibiyet aldığımızın göstergesidir. Bu galibiyeti geride bırakıp Boluspor maçına odaklandık. Zor bir maç bizi bekliyor. Çünkü lige şampiyonluk parolası ile başlayan bir takımla oynayacağız. Şu ana kadar istedikleri sonuçları alamayan, yeni bir hoca ile takımda artı bir motivasyon olacaktır diye düşünüyorum. İç sahalarında daha agresif oynayan bir Boluspor var. Başlatmış olduğumuz bir çıkışın devamını getirme düşüncesindeyiz. İnşallah bunu da başarırız\" dedi.

EKSİ YÖNLERİMİZ VAR

Eksi yönlerinin olduğunu dile getiren Engin İpekoğlu, \"Eksi yönlerimiz var. Her seferinde bu eksiklikleri dile getiriyoruz. Özellikle hücum geçişlerinde efektif olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunları yerine getirebilmek için oyuncu profiline de ihtiyacımız var. Oyunsal anlamda biraz daha hücum geçişlerini dikine ve çabuk yapma zorunluluğumuz var. Ne kadar kısa sürede rakip kaleye gidersek o kadar iyi\" diye konuştu.

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-Antrenmandan detaylar

-Teknik direktör Engin İpekoğlu\'nun açıklamaları

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