Samsunspor Teknik Direktörü İpekoğlu: "Kendi sahamızda daha çok sıkıntı çekiyoruz"

Hakan AKGÜN / SAMSUN, (DHA)

TFF 1\'nci Lig takımlarından Samsunspor\'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, \"Maalesef deplasmanlarda pozisyonlar bulabiliyoruz ama kendi sahamızda daha çok sıkıntı çekiyoruz. Artık iç sahalarda oynayacağımız maçlarda rakip kim olursa olsun 3 puan almak zorunluluğumuz var\" dedi.

TFF 1\'nci Lig ekiplerinden Samsunspor\'da teknik direktör Engin İpekoğlu yaptığı açıklamada iç sahada sıkıntı çektiklerini belirterek, \"Maalesef deplasmanlarda pozisyonlar bulabiliyoruz ama kendi sahamızda daha çok sıkıntı çekiyoruz. Artık iç sahalarda oynayacağımız maçlarda rakip kim olursa olsun 3 puan almak zorundayız. Bir an önce alt taraftan uzaklaşmak düşüncesindeyiz. Özellikle bu ligde 3 tane seri galibiyet alan bir takım kendisini üst sıralara doğru atabiliyor. Bunun için seyircimizinde şartlar ne olursa olsun 90 dakika bizi desteklemelerini istiyoruz\" diye konuştu.

Denizlispor maçını değerlendiren Engin İpekoğlu, \"Denizlispor maçından 1 puan aldığımıza sevinmek mi, yoksa 2 puan kaybettiğimize üzülsek mi? Bilemiyorum. Yine gol bölgelerinde verimli olamadık. Bir türlü gol atamıyoruz, onun için antrenmanın şeklini de değiştirdim artık, 4 kalede antrenman metodu uygulayacağız. Belki 4 kaleye antrenmanlar da dahil gol atabiliriz diye düşünüyorum. Bu işin esprisi ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz. Bu bir kısmetsizlik mi, şansızlık mı bir türlü çözemedik. Herhalde takımda gol kaçırmayan futbolcumuz yok\" diye konuştu.

Teknik adam Engin İpekoğlu ayrıca yönetimin almış olduğu olağanüstü kongre kararının takım için olumsuz bir hava oluşturduğunu ve gelecek yönetimin kendisi ile devam etmek istememesi halinde görevi bırakabileceğini söyledi.

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