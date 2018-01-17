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Spor

Samsunspor Teknik Direktörü İpekoğlu: "Burada kalıyorsak durum belli"

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - TFF 1'nci Lig takımlarından Samsunspor'un teknik direkörü Engin İpekoğlu, istifa konusunda yanlış anlaşıldığını beliretek, "Ayrılmalar yaşandığı zaman istifa eder çeker giderdik

17 Ocak 2018 19:52

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - TFF 1\'nci Lig takımlarından Samsunspor\'un teknik direkörü Engin İpekoğlu, istifa konusunda yanlış anlaşıldığını beliretek, \"Ayrılmalar yaşandığı zaman istifa eder çeker giderdik. Bunlara rağmen burada kalıyorsak, durum bellidir\" dedi.
TFF 1\'nci Lig\'de mali kriz yaşayan Samsunspor\'da teknik direkör Engin İpekoğlu, 19 Mayıs Stadyumu\'nda kamuoyuna yansıyan \'istifa edeceği\' haberleri ile ilgili basın toplantısı düzenledi. İpekoğlu, \"Zaman zaman yapmış olduğumuz üstü kapalı söylemlerin, esprilerin içerisinde \'mutlaka gerçek bir payı vardır\' dememizin amacı işlerin biraz daha çabuklaşmasıydı. Yoksa ben bazı futbolcuların ayrıldığı zaman istifa eder ve çeker giderdim. Bunlara rağmen burada kalıyorsak halen kalıyorsak durum açık olarak bellidir. Futbolcularımızın alacakları ödenecek mi? ya da Transfer tahtası açılacak mı? Kafalar da hala bir çok soru işareti var. Bu soru işaretleri biran önce bitsin ki teknik ekip olarak takımımızın başarısına kanalize olalım. Futbolculara yapılacak olan ödemeler konusundaki sıkıntılar hem bize hemde camiamıza olumsuz yansıyor. Bu sıkıntıların en kısa sürede giderilmesini istiyoruz. Ayrıca Gökay İravul antrenmana çıkmadı ama haklıdır. Bir kısım futbolculara paralar ödenirken Gökay’a ödenmedi. Cuma gününe kadar ödeme konusunda bu işlerin hallolmasını istiyoruz\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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