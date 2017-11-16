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Spor

Samsunspor Teknik Direktörü İpekoğlu: "Adanaspor maçı zorlu olacak"

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) TFF 1'nci Lig takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, Adanaspor maçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Adanaspor maçı zor bir maç olacak

16 Kasım 2017 20:01

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

TFF 1\'nci Lig takımlarından Samsunspor\'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, Adanaspor maçı ile ilgili yaptığı açıklamada, \"Adanaspor maçı zor bir maç olacak. Adanaspor çok tecrübeli oyunculara sahip. Kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Ama elimizden geleni yapacağız\" dedi.
Samsunspor, 19 Kasım Pazar günü sahasında karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına Samsun Nuri Asan Tesisleri\'nde devam ediyor. Antrenman öncesi maçı değerlendiren ve sakatlanan futbolcular hakkında bilgi veren teknik direktör Engin İpekoğlu, \"Şu anda Kenan\'ın bir sakatlığı var. Ahmet Cebe\'nin rahatsızlığı var. Ayite antrenmanlara çıkıyor, son durumuna bakacağız. Adanaspor maçı zor bir maç olacak. Adanaspor çok tecrübeli oyunculara sahip. Kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Ama elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz. Maçın sonuna kadar bizi destekleyeceklerdir. Arkadaşlarımız maçı kazanmak için sahaya çıkacak ve alınlarının akıyla maçı tamamlayacaklardır. Milli takım arasını iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Bu arada oyuncularımızın göstermiş olduğu performanstan memnunum ve bu arayı onların da iyi değerlendirdiğini düşünüyorum\" diye konuştu.
LÖSEMİ HASTASI KADİRCAN\'A SAMSUNSPOR MORALİ
Ayrıca Samsunspor taraftar grubu, 14 yaşında lösemi hastalığına yakalanan Kadircan Bahar\'ı moral amacıyla antrenmana getirdiler. Samsunspor\'un teknik ekibi ve futbolcular Kadircan Bahar\'la yakından ilgilenip hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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