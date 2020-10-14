Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: İki futbolcumuzun Koronavirüs testi pozitif

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Veli Çetin ve Ange Plumain’in Koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sağlam, “Veli Çetin ve Ange Plumain'de Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. İstanbul maçında oynayamayacaklar. Yarın bir test daha yapılacak” dedi.

Sözcü’de yer alan habere göre, “Geniş bir kadro oluştururken bu günleri düşünerek bunu yaptık. Yarın bir gün ‘Corona virüsüden dolayı 5-6 oyuncumuz olmaz, 2 de sakatımız olabilir, 1 tane de cezalımız olabilir, sıkıntı yaşamayalım' diye geniş kadro oluşturduk. Sonucunda oyuncularımızın hepsine güveniyoruz. Cumartesi günü sahaya çıkıp İstanbulspor maçında ellerinden geleni yapacaklar. Şampiyonluk yolundaki yürüyüşümüz de kayıpsız olarak devam edecek.” diye konuştu.

Sağlam, "Biz pandemi başladığında çok seviniyorduk. ‘Herkeste vaka yaşanıyor, bizde hiç çıkmıyor' diye. İş döndü bu sefer biz yaşamaya başladık fakat bu öyle lanet bir şey ki birine bulaşıyor, en yakınındakine bulaşmıyor. Oyuncuya bulaşıyor, eşine bulaşmıyor. Böyle lanet bir şey. Geçen hafta Ibrahimoviç virüse yakalanmıştı, bugün de Ronaldo yakalandı. Trump da virüse yakalanıyor. Yani en fazla korunan ve etrafında kalkanı oluşturulmuş insanlar bile yakalanabiliyor. Biz yine de tedbirlerimizi uygulamaya devam ediyoruz. Önlemlerimizi alıyoruz. Bir yerden sonra da herhalde kendinizi çok fazla koruyamıyorsunuz. Yoksa Ronaldo'dan daha profesyonel bir oyuncu bana söyleyebilir misiniz? O yüzden bu acayip bir şey…” ifadesini kullandı.

Samsunspor ile İstanbulspor cumartesi günü saat 13.30'da 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Samsunspor'da daha önce de Nurullah Arslan, Caner Arıcı, Erkam Reşmen, Savicevic, Burak Çalık ve Gyasi de Koronavirüs'e yakalanmıştı.