T24 LogoT24 Logo
Spor

Samsunspor Teknik Direktörü Durmuş: "Samsunspor yarın karakterini ortaya koyacak"

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, yarın kendi evinde oynayacakları Çaykur Rizespor maçında takım karakterlerini ortaya koyacaklarını söyledi

02 Mart 2018 16:43

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, yarın kendi evinde oynayacakları Çaykur Rizespor maçında takım karakterlerini ortaya koyacaklarını söyledi.
Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Samsunspor, yarın saat 15.30’da kendi evinde Çaykur Rizespor takımı ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi değerlendirmede bulanan Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, yarınki maçta Samsunspor’un karakterini koyma zamanı olduğunu ifade etti.
Her maçın kendileri için değerli olduğunu ifade eden Durmuş, “Yarın ki maç Samsunspor için karakter koyma zamanı. Yani bulunduğumuz yer biraz tereddüt yaratıyor. Bir an önce buradan kurtulmamız gerekiyor. Onun için de iyi mücadele edip, kazanmak istiyoruz. Çaykur Rizespor da iyi bir takım, onların da bulunduğu yer önemli. Biz de inşallah bir tavır ortaya koyacağız. Kaybetmek istemiyoruz. Kesinlikle hedefimiz kazanmak, kazanamasak da kaybetmek istemiyoruz. Bu maçı çok önemsiyoruz. Bütün odak noktamız Rizespor. Maçın sonuna kadar bir tavır ortaya koyacağız. Bunun karşılığı da inşallah 3 puan olur. Buna inanıyoruz” dedi.
Taraftara da çağrıda bulunan Durmuş, “Bütün enerjimizi ve gücümüzü onlardan alıyoruz. 12’nci adam olarak onları yanımızda görmek istiyoruz. Taraftarımız bizim için çok değerlidir” diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GökhanDHA Samsunspor Teknik Direktörü Besim DurmuşRizesporSpor TotoLig ekiplerinden SamsunsporMaçSamsunspor Teknik Direktörü Besim DurmuşSamsunsporunHerDurmuşSamsunsporYaniBirOnunBizKaybetmekKesinlikleBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24