Samsunspor Süper Lig'e geri döndü!

T24 - Bank Asya 1. Lig'de 32. hafta maçında Samsunspor kendi sahasında Güngören Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Bank Asya 1. Lig'de Samsunspor, Güngören Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Karadeniz ekibi 5 yıllık bir aradan sonra Süper Lig'e geri döndü.

Samsunspor, ligin bitimine iki hafta kala sahasında 16. galibiyetini alarak zafere ulaştı.

Güngören Belediyespor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup eden Karadeniz ekibi 3. sırada bulunan Gaziantep BŞB. puan kaybetmesiyle Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

İlk yarıda sarı kart cezalısı olan Zenke'nin yokluğunu arayan kırmızı beyazlılar beklediği golü bir türlü bulamadı. Karadeniz ekibi ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Agbetu skor avantajını takımına getirdi. Golden iki dakika sonra Agbetu ile gelişen ani Samsunspor atağında Dilaver önünü düzeltip net bir vuruşla takımını rahatlatan golü kaydetti.

67. dakikada enfes bir gol atan Dilaver Güçlü kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve kırmızı beyazlılar sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Bitime 3 hafta kala Samsunspor 58 puana yükseldi ve zirvedeki yerini korudu. 29 puanla 15. sırada kalan Güngören Belediyespor ateş hattında kalmaya devam etti.



