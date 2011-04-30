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Spor

SAMSUNSPOR SÜPER LİG'DE SAMSUN (A.A)

30 Nisan 2011 19:28

-SAMSUNSPOR SÜPER LİG'DE SAMSUN (A.A) - 30.04.2011 - Bank Asya 1. Lig'de Samsunspor, sahasında Güngören Belediyespor'u 3-0 yendi. Bu sonuçla Samsunspor, Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Birol Gülgane xxx, Erdem Gökalp xxx Samsunspor: Ahmet Şahin xxx, Adem Alkaşi xxx, Ersin Veli xxx, Kemal xxx, Orhan xx, Hakan Bayraktar xxx, Murat Yıldırım xxx (Dk. 83 Mustafa Gürel x), Turgay xx, Agbetu xxx, Billy Osman xxx (Dk. 46 Dilaver xxx), Ufuk xxx (Dk. 70 Abdulazız xx) Güngören Belediyespor: Süleyman xx, Mustafa Ün xx, İbrahim xx, Özgür xx, Ersin Şahin xx (Dk. 82 Turan ?), Celal xx, Hasan xx, Seçkin xx, İsa xx (Dk. 64 İsmail xx), Hamza xx (Dk. 51 Emrah xx), İlkay xx Goller: Dk. 46 Agbetu, Dk. 48 ve 66 Dilaver (Samsunspor) Sarı kartlar: Dk. 49 Dilaver, Dk. 84 Murat Yıldırım (Samsunspor), Dk. 68 İbrahim (Güngören Belediyespor)

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