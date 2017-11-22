Samsunspor Sportif Direktörü Zeren: Bundan sonra her şey çok daha güzel olacak

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TFF 1\'inci Lig takımlarından Samsunspor\'un yeniden Sportif Direktör görevine getirilen Coşkun Zeren, \"Sezona biraz sıkıntılı başladık. Bazı oyunculardan istediğimiz performansı alamadık. Engin İpekoğlu göreve geldikten sonra takım çok farklı bir havaya büründü. Bundan sonra her şey çok daha güzel olacak\" dedi.

TFF 1\'inci Lig takımlarından Samsunspor, Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri\'nde teknik direktör Engin İpekoğlu gözetiminde devam etti. Antrenman öncesi sezon başında görevi bırakan ve bugün tekrar göreve başlayan Sportif Direktör Coşkun Zeren takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bazı futbolculardan istedikleri performansı alamadıklarını söyleyen Zeren, \"Geçen sezon bittiğinde 1 yıl daha devam edecek gücü kendimde bulmadım. Samsunspor gibi kulüplerde faydan olmayacağını hissedersen, zararın olur. O zararı kulübe vermek istemedim. O dönemde mental olarak bitmiştim. Şimdi tekrar geri döndüm. Bundan sonraki dönemde tekrar oyuncularla beraber bir yola çıkacağız. Sezona biraz sıkıntılı başladık. Bazı oyunculardan istediğimiz performansı alamadık. Engin İpekoğlu göreve geldikten sonra takım çok farklı bir havaya büründü. Bundan sonra her şey çok daha güzel olacaktır. Kimsenin bir endişesi olmasın. Bundan sonraki haftalarda hem yerli hem de yabancı oyuncuların performansı giderek artacaktır. Herkes buna inanıyor. Zaten inanmasak burada işimiz olmazdı. Mevzu Samsunspor olunca ‘hayır’ deme şansımız olmuyor. Arkadaşlarımızı bu mücadele içerisinde tekrar yalnız bırakmak istemedim\" diye konuştu.

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