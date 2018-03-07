Samsunspor Sportif Direktörü Zeren: "Samsunspor nefes aldı ama yarış devam ediyor"

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, dün kazandıkları Tetiş Yapı Elazığspor maçı sonrası takım olarak ciddi bir nefes aldıklarını ama yarışın devam ettiğini söyledi.

Spor Toto 1’inci Ligi ekiplerinden Samsunspor, dün kendi evinde oynadığı TY Elazığspor karşılaşmasını 2-0 kazanmasının ardından 4 hafta sonra 3 puanla tanıştı. TY Elazığspor maçında çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirten sportif direktör Coşkun Zeren, \"Çok değerli ve çok önemli bir üç puan alındı. Oyuncular fiziksel anlamda sınırlarını sonuna kadar zorladılar. Çünkü bu maç çok önemliydi. Ama yine de yarış devam ediyor. Ciddi bir nefes aldık ama bu ligde her şey olabiliyor. Genel itibarıyla ortaya konan oyundan ve futboldan memnunuz. Bu hafta çok değerli bir 3 puan aldık\" dedi.

\"ÜST ÜSTE 2 MAÇ KAZANIRSAK PUAN SIRALAMASINDA RAHATLARIZ\"

Hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Gaziantepspor maçına ciddi bir şekilde hazırlandıklarını belirten Zeren, “Gaziantepspor maçı bizim için en az Rize ve Elazığspor maçı kadar önemli olacak. Çünkü Gaziantep çok ciddi mücadele ediyor. Çok dirençli bir takım ve Gaziantep deplasmanı bizim için zorlu geçecek. Hata yapmak istemiyoruz. Aynı ciddiyetle hazırlanıp kazanırsak, çok şey kazanmış olacağız. Kazanmak istiyoruz. Elimize geçen bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Peş peşe 2 maç almak bize hem özgüven verecek, hem de puan sıralamasında bizi rahatlatacaktır. Gaziantepspor maçı zorlu geçecek. Çünkü oyuncuları onurlu bir duruş sergiliyorlar ve sonuna kadar mücadele ediyorlar. Kendi sahasına gelen takımlara sıkıntılar oluşturan bir takım ama aynı ciddiyetle çıkıp oynayacağız ve 3 puanla Samsun’a döneceğiz” diye konuştu.

Sakat ve cezalı oyuncuların olduğunu ifade eden Zeren, “Ahmet Burak Solakel bu hafta sarı kart cezalısı olacak ve Gaziantep maçında forma giyemeyecek. Onun haricinde eksik bir oyuncumuz yok. Furkan Köse’nin bir sakatlığı var. Onun durumu da bugün belli olacak” dedi.

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