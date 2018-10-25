Samsunspor scouting ekibinden Celil Sağır, Güney Amerika'da

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)-



Yılport Samsunspor’un scouting ekibinden Celil Sağır, Güney Amerika’da temaslarını sürdürüyor. 20 Ekim’de Güney Amerika turuna çıkan Sağır, ilk gün Venezuela Premier Lig Apertura ekiplerinden Caracas FC ile toplantı gerçekleştirdi. Sağır burada, Caracas FC’nin eski bir A Milli Takım futbolcusu olan Sportif Direktörü Miky Mea Vitali ile görüştü, bilgi alışverişinde bulundu. Celil Sağır, temaslarında Yılport Samsunspor’un vizyonunu ve hedeflerini de anlattı.

Sağır, ertesi gün de yine Venezuela Premier Lig ekiplerinden Deportivo La Guera takımının altyapı Sportif Direktörü Louis Angel Sanchez ile görüştü. Ziyarette, U15 ve U17 milli takımına 7’şer, U19 ve U20 milli takımında 5’er oyuncuları olan kulübün alt yapısını inceledi. Üçüncü gün ise ülkenin köklü kulüplerinden Atletico Venezuela takımının Sportif Direktörü ile bir toplantı yapıldı.

Celil Sağır, ayrıca İtalya’nın Milan takımı CEO’su, İsveç’in Hammarby takımı Scout ekibinin şefi, Danimarka Süper Ligi takımlarından Vejle Başkanı ve Sportif direktörü ile de görüşmeler yaptı.

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